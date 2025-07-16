"ميتا" تتخذ إجراءات جديدة لمكافحة سرقة المحتوى في "فيسبوك"

أعلنت شركة "ميتا"، في إطار جهود أوسع لتحسين جودة المحتوى المعروض في موجز "فيسبوك"، عن خطوات جديدة لمعاقبة صناع المحتوى الذين يعيدون نشر أعمال الآخرين دون إذن.

وأوضحت الشركة أن الحسابات التي تُكرر استخدام المنشورات النصية أو الصور أو مقاطع الفيديو دون تعديل ذي معنى ستُحرم مؤقتاً من تحقيق الدخل، وسيتم تقليل مدى وصول جميع منشوراتها، وليس فقط تلك التي تحتوي على المحتوى المنسوخ. واستثنت مقاطع "ردود الفعل" والتحليلات التي تضيف سياقاً جديداً.

كما أشارت إلى تجربة آلية مشابهة لما طبقته سابقاً في "إنستاجرام"، حيث تعرض المقطع الأصلي بدلاً من النسخ المكررة، وقد تُدرج قريباً روابط للمحتوى الأصلي في فيسبوك عند اكتشاف التكرار.

وتأتي هذه التغييرات في إطار مساعي "ميتا" لتقليل المنشورات المزعجة.

ومنذ مطلع 2025، عاقبت الشركة أكثر من 500 ألف حساب بسبب ممارسات مثل العناوين المضللة ومحاولات التلاعب بالتفاعل، وأزالت أكثر من 10 ملايين حساب انتحلت صفة صناع محتوى.

كما أطلقت "ميتا" لوحة معلومات جديدة داخل التطبيق لتنبيه صناع المحتوى إلى أسباب تراجع التفاعل أو مشكلات تحقيق الدخل، مع تحذيرات بشأن المحتوى غير الأصلي والعناوين المزعجة.

وتشكل هذه الخطوات جزءاً من رؤية ميتا لتشجيع المحتوى الأصلي عالي الجودة ومكافحة الاستخدام غير المشروع للمحتوى على منصاتها.