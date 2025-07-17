بيع لوحة نادرة لغاندي في مزاد

بيعت لوحة نادرة تظهر المهاتما غاندي ضمن مزاد في العاصمة البريطانية لندن بأكثر من مئتي ألف دولار أميركي، وهو مبلغ يشكّل ضعف سعرها التقديري، بحسب دار "بونهامز" للمزادات.

رسمت هذه اللوحة الفنانة البريطانية الأميركية كلير لايتون عام 1931، ويُعتقد أنها لوحة البروتريه الوحيدة لبطل استقلال الهند.

كان سعرها التقديري يتراوح بين 50 و70 ألف جنيه إسترليني (67 ألف دولار و95 ألفا)، لكنها بيعت مقابل 152800 جنيه إسترليني (204619 دولارا)، على ما قالت دار المزادات.

التقت كلير لايتون بغاندي عام 1931، عندما كان في لندن لإجراء مفاوضات مع الحكومة البريطانية بشأن الهند.

كانت لايتون تنتمي إلى الدوائر الفنية اليسارية في لندن، وتعرّفت إلى غاندي عن طريق الصحافي هنري نويل برايلسفورد.