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الترفيه

«الفجيرة للفنون الجميلة» تطلق الدورة السابعة من «البيانو الدولية»

«الفجيرة للفنون الجميلة» تطلق الدورة السابعة من «البيانو الدولية»
18 يوليو 2025 21:35

الفجيرة (وام)
أعلنت أكاديمية الفجيرة للفنون الجميلة، عن إطلاق الدورة السابعة من «مسابقة الفجيرة الدولية للعزف على البيانو»، والتي تقام تحت رعاية سمو الشيخ محمد بن حمد بن محمد الشرقي ولي عهد الفجيرة، رئيس مجلس أمناء الأكاديمية، وذلك بمشاركة واسعة من العازفين من مختلف الفئات العمرية من داخل الدولة وخارجها.
وفتحت الأكاديمية باب التسجيل للمشاركة في المسابقة، بدءًا من 15 يوليو الجاري ويستمر حتى 15 يناير 2026، على أن تنطلق التصفيات خلال الفترة من 31 يناير وحتى 12 فبراير 2026، بمشاركة لجنة تحكيم دولية ستتولى تقييم أداء المتسابقين.
وأكد علي عبيد الحفيتي، مدير عام أكاديمية الفجيرة للفنون الجميلة، بهذه المناسبة، أن المسابقة تحظى بدعم كبير من سمو الشيخ محمد بن حمد بن محمد الشرقي، ولي عهد الفجيرة، الذي يولي رعاية استثنائية للفنون، ويحرص على تمكين المواهب وتنمية قدراتها.
وقال الحفيتي إن المسابقة تُعد منصة دولية تجمع محبي البيانو من مختلف الثقافات، مما يعزز مكانة الفجيرة مركزاً للإبداع الموسيقي والفني، كما أصبحت محطة سنوية مهمة تتيح للعازفين تقديم مواهبهم في بيئة احترافية تسهم في صقل إمكاناتهم الفنية.
ومن المقرر أن تختتم المسابقة بحفل توزيع الجوائز في الفجيرة، حيث سيتم تكريم الفائزين بجوائز قيّمة تقديراً لتميزهم وإبداعهم.

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