مسافر يحاول فتح باب الطوارئ أثناء تحليق طائرة

اضطرت طائرة في رحلة طيران داخلية متجهة إلى مدينة ديترويت الأميركية لإجراء هبوط اضطراري شرقي ولاية آيوا بعد اشتباك مسافر مع مضيفة جوية ومحاولته فتح باب الطوارئ أثناء تحليق الطائرة، حسبما أفادت اتصالات الطيار مع مراقبي الحركة الجوية.

واتصل قائد رحلة خطوط "سكاي ويست إيرلاينز" رقم 3612، ببرج مطار إيسترن آيوا في سيدار رابيدز بعد الساعة 6 مساء الخميس، طالبا الهبوط بسبب راكب يسبب اضطرابا.

وقالت السلطات إن الرجل، الذي يبلغ من العمر 23 عامًا من نبراسكا، يواجه عدة تهم بعد أن تسبب في اضطراب على متن الطائرة التي كان لا بد من تحويل مسارها في منتصف الرحلة.

وقال قائد الطائرة، وفقا للتسجيلات الصوتية "إنه (الراكب) يتشاجر الآن مع مضيفة الطيران ويحاول فتح باب الطوارئ".

حدث الاضطراب بعد وقت قصير من إقلاع رحلة الطائرة، من مدينة أوماها بولاية نبراسكا، حوالي الساعة 0530 مساء يوم الخميس، بحسب الشرطة.

وتم تحويل الرحلة إلى مطار سيدار رابيدز حيث هبطت بأمان، حسب بيان صادر عن إدارة الطيران الاتحادية.