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الترفيه

بــ 6 ملايين دولار.. زائر يلتهم "الموزة المليونية"

بــ 6 ملايين دولار.. زائر يلتهم "الموزة المليونية"
19 يوليو 2025 11:44

أفادت إدارة متحف في شرق فرنسا بأن أحد زواره تناول الأسبوع الماضي "الموزة المليونية"، في أحدث تصرف من هذا النوع يطال العمل الفني الذي بيع بملايين الدولارات وأثار جدلاً عالمياً.
وأفاد متحف بومبيدو ميتز بأنّ "موظّفي الأمن تدخّلوا بسرعة وهدوء" بعدما أكل الزائر الموزة السبت الماضي.
وأكد أن العمل الفني، وهو عبارة عن موزة مثبتة إلى الحائط بشريط لاصق، "أُعيد تركيبه في غضون دقائق".
وأعرب الإيطالي ماوريتسيو كاتيلان الذي بيع عمله الفني "كوميديان" لقاء 6,2 ملايين دولار في نيويورك العام الماضي، عن خيبة أمله لأن الشخص لم يأكل أيضا قشرة الموزة والشريط الفضي اللون.
وقال "تناول الزائر الفاكهة فقط".
بما أن الموزة قابلة للتلف، يتم استبدالها باستمرار نزولا عند تعليمات الفنان.
وأثار العمل الفني جدلا منذ ظهوره للمرة الأولى في معرض آرت بازل 2019 في ميامي بيتش.
وأوضح كاتيلان أنّ عمله هو تعليق ساخر على سوق الفن التي سبق أن انتقدها لكونها قائمة على المضاربة ولا تخدم الفنانين بشكل فعلي.
وكان الفنان ديفيد داتونا قد تناول "كوميديان" عام 2019، قائلا إنه شعر "بالجوع" خلال معاينته العمل في معرض ميامي.
واشترى جاستن صن، وهو رجل أعمال صيني أميركي ومؤسس منصة "ترون" للعملات المشفرة، العمل الفني العام الفائت، ثم تناوله أمام الكاميرات.

المصدر: آ ف ب
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