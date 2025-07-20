"تيك توك" يضيف خصائص ترويجية جديدة

أضاف تطبيق التواصل الاجتماعي الصيني الشهير تيك توك خصائص جديدة تتيح لمؤلفي الأغاني إبراز أعمالهم. وتم إطلاق هذه الخصائص ضمن نسخة تجريبية من التطبيق، وتشمل إضافة تصنيف "كاتب أغاني" ومع قسم جديد لعرض أعمالهم الموسيقية. وقالت شركة تيك توك إن عددا محدودا من الناشرين وكتاب الأغاني والشركاء وصلوا إلى تصنيف "كاتب أغاني" وقسم إبراز الأغاني.

ويمكن للشركاء الذين يريدون الانضمام إلى برنامج التجربة الاشتراك في قائمة انتظار المستخدمين. وأعلنت شركة تيك توك أنها استطلعت آراء أكثر من 870 كاتب أغاني، وأجرت مقابلات مع عدد منهم لفهم احتياجاتهم المتعلقة بإنشاء ملفاتهم الشخصية وتوفير فرص تحقيق الدخل من بيع مؤلفاتهم عبر المنصة. وأشارت الشركة أيضا إلى استطلاع مستقل، أظهر أن أكثر من نصف كتاب الأغاني الذين يستخدمون منصات التواصل الاجتماعي للترويج لملفاتهم الشخصية يستخدمون تيك توك. وأوضحت الشركة المملوكة لمجموعة بايت دانس الصينية العملاقة للتكنولوجيا أن نتائج هذه الاستطلاعات دفعت إلى اتخاذ قرار إضافة هذه الخصائص. ونقل موقع تك كرانش المتخصص في موضوعات التكنولوجيا عن جوردان لوي، رئيس قسم ترخيص النشر الموسيقي والشراكة العالمية في تيك توك، في بيان: "يتميز تيك توك بقدرته على منح مؤلفي الأغاني طريقة لتسليط الضوء على أعمالهم الموسيقية إلى جانب محتواهم الخاص، مما يساعدهم على سرد قصص عن موسيقاهم وحرفتهم وحياتهم، ورفع مكانتهم واستقطاب جمهورهم على تيك توك، كما يفعل مئات الآلاف من الفنانين المبدعين بالفعل". بالرغم من أن منصة تيك توك قررت في العام الماضي إيقاف خدمة بث الموسيقى "تيك توك ميوزيك"، إلا أن المنصة لا تزال مهمة للمستخدمين لاكتشاف موسيقى جديدة وللفنانين للترويج لأغانيهم. في وقت سابق من هذا العام، أطلقت الشركة أداة "تيك توك للفنانين" التي تتيح للفنانين مراقبة أداء حملاتهم الترويجية وأغانيهم.