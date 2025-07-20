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الترفيه

يسرق 10 آلاف يورو ويخفيها في حذائه

أوراق نقدية من عملة اليورو
20 يوليو 2025 21:52

سرق سائق شاحنة مبلغ 10 آلاف يورو وخبأه في حذائه بعد أن نسي رجل محفظته داخل مخبر في ألمانيا.
استعاد الرجل نقوده بعد أن تمكنت الشرطة من تحديد مكان الشخص الذي انتهز الفرصة وسرق المال الثمين، وفقًا لما ذكرته الشرطة المحلية اليوم الأحد.
ولاحظ شهود عيان رجلاً آخر، اتضح أنه سائق شاحنة، يسرق المال بعد مغادرة صاحب المحفظة المخبز في قرية "مونشهاجن" بالقرب من ساحل بحر البلطيق الألماني يوم الجمعة.
تمكنت الشرطة من تحديد مكان السائق بسرعة، لكنه رفض التحدث، مما دفع الضباط إلى استصدار أمر تفتيش.
وعُثر على العشرة آلاف يورو المفقودة داخل حذاء السائق. وتمكنت الشرطة من إعادة المال إلى صاحبه يوم السبت، وقال إنه كان ينوي استخدامه لشراء سيارة.
ويواجه سائق الشاحنة تهمًا بالاختلاس وانتهاك قانون المرور، حيث تبين أنه كان تحت تأثير المخدرات أثناء التفتيش.

المصدر: د ب أ
سرقة
النقود
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