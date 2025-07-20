شيخة الجابري تكتب: بخصوص ما يبتكره اللصوص!

قد يشوب حديثنا هذا بعض الطرافة وربما الغضب أو الاستغراب والدهشة، ونحن نستعرض معكم طائفةً من الحيل والتصرفات التي يمارسها بعض أفراد من العمالة المساعدة في المنازل والعزب التي يأتمنهم أصحابها عليها من منطلق أنهم قضوا معهم سنوات، كانوا يعتقدون فيها أنهم يعملون بأمانة خالصة إلى أن تُكتشف المفاجآت التي لم يتصوروا حدوثها، لكنها تكون قد حدثت فعلاً في غفلة منهم.

قبل أيام هاتفتني صديقتي تسأل إن كنتُ أعرف سائقاً ليعمل لديهم، فسألتها لماذا تبحثين عن سائق ولديك فلان وقد قضى عندكم سنوات طويلة، وهو يعمل في نقل ما تحتاج إليه العزبة من أعلاف وغير ذلك، ومن ثم يعود ليستريح في غرفة خاصة به، فقالت لي بحسرة: لقد اكتشفنا أنه «سروق وما فيه أمان»، سألتها بدهشة: ماذا فعل؟ فقالت: لقد اكتشفنا أنه يذهب بنصف المؤونة للراعي ويبيع النصف الآخر لحسابه الخاص، وكل ما يُرسل معه يتصرف فيه بالبيع والسرقة.

وهي تتحدث جاءت السيرة بالسيرة، فحدثتها عن ابتكارات أحد الرعاة الذي كان يختلس الماء ويسربهُ من خلال أنابيب دسّها في الرمل كي لا يكتشفها أحد، هذا بالإضافة إلى سرقة الأغنام وبيعها، وعندما يبحث عنها أصحابها يقول لهم: إنها مرضت وماتت، رغم أن صاحب العزبة كان عنده قبل يوم، وكانت الأغنام بخير.

كل ذلك كوم وما فعله سائق إحدى الأسر كوم ثانٍ، مثلما يقولون، فقد لاحظت إحدى الأسر مشهداً لطوابير من العمال من جنسيات مختلفة يتجمعون خلف مجلس الرجال، لتكتشف الأسرة بعد مراقبة دقيقة أن السائق الذي يعمل لديهم منذ سنوات كان يبيع للعمال خط النت «الواي فاي» نظير مبلغ مالي يتلقاه، بحسب الساعات التي يمنحهم فيها الرقم السري للشبكة.

هذه الأمثلة للسرقات المبتكرة التي يقوم بها بعض الأفراد من العمالة ليست للتندر أو التداول والسوالف، ولكنها تدعو الناس إلى عدم الثقة في كل من يعملون لديهم، من الجميل أن تكون الثقة متبادلة، لكنها تكبد المرء خسائر كبيرة أحياناً وهو لا يعلم.

أتذكر حارس عزبتنا الذي جاء يُبشّر والدتي، حفظها الله وحفظكم، بأن إحدى الأغنام قد ولدت توأماً، فذهبنا لنشاهد، وصدقنا أنهما اثنان، وعندما هممنا بالخروج من العزبة سمعنا صياحاً لطيفاً، فذهبتُ لتبيّن الصوت خلف غرفة الراعي، فإذا به تيس صغير وُلد للتو وهو التوأم الثالث، وعندما سألت الراعي حك رأسه كعادته عند كل سرقة، وقال: «هذا الحين يجي» كيف حدث ذلك؟ بصراحة أنا «ما في معلوم»!