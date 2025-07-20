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الترفيه

سيد رجب.. يتحدى العالم الرقمي

سيد رجب.. يتحدى العالم الرقمي
21 يوليو 2025 02:04

علي عبد الرحمن (القاهرة)

تعاقد الممثل سيد رجب على بطولة مسلسل «لينك»، مع رانيا يوسف، تأليف محمد جلال، وإخراج محمد عبد الرحمن، ويجسد فيه شخصية أب تقليدي يحاول فهم عالم أبنائه الرقمي، ويصطدم بعواقب إدمان الهواتف الذكية ومواقع التواصل الاجتماعي. تدور أحداث «لينك» في إطار اجتماعي معاصر، وهو مستوحى من قصص واقعية، ويهدف إلى تسليط الضوء على تأثير «السوشيال ميديا» في حياة الأسرة والمجتمع.
من ناحية أخرى، انتهى سيد رجب من تصوير مشاهده في مسلسل «ابن النادي»، بطولة أحمد فهمي، وجيهان الشماشرجي، تأليف مهاب طارق، وإخراج كريم سعد، ويجسد فيه شخصية «الحاج متولي» تاجر الأخشاب، الذي يعيش في حارة شعبية، ويقف إلى جانب حفيده الشاب الذي يرث نادياً رياضياً شعبياً، ويدخل في مغامرات إدارية طريفة.
وعلى صعيد السينما، يجسد رجب في فيلم «الست» شخصية الشيخ إبراهيم البلتاجي، والد أم كلثوم، في عمل درامي يتناول سيرتها الذاتية من بداياتها وحتى وفاتها، مع التركيز على علاقتها بوالدها ودوره في تشكيل مسيرتها الفنية، بطولة منى زكي، ومحمد فراج، تأليف أحمد مراد، وإخراج مروان حامد. كما يواصل سيد رجب تصوير مشاهده المتبقية في فيلم «شلة ثانوي»، ويشاركه البطولة فتحي عبد الوهاب، وبيومي فؤاد، تأليف عبد الفتاح كمال، وإخراج هشام الشافعي، وتدور أحداثه في إطار اجتماعي كوميدي حول 3 أصدقاء يواجهون أزمات مهنية تدفعهم لتنفيذ خطة غير قانونية بهدف إثبات الذات، قبل أن تتدخل شخصية أنثوية غامضة تفرّق بينهم.

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