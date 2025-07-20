سينتيا.. تجربة ثانية في «هوليوود»

محمد قناوي (القاهرة)



تخوض الممثلة اللبنانية سينتيا ثاني تجاربها في السينما الأميركية، من خلال فيلم الخيال العلمي «White Mars» أو «المريخ الأبيض»، الذي يشارك في بطولته لوسي هيل، ولوك نيوتن، وسابرينا ألبا.

أوضحت سينتيا أن أحداث الفيلم تدور داخل منشأة أبحاث، تُدعى «أكويلا»، وتقع في منطقة نائية، ويتناول قصة عالمة أحياء تخوض صراعاً لإنقاذ زملائها من كيان شرير يسعى للقضاء عليهم جميعاً. وأشارت إلى أنها تجسد شخصية عالمة تكتشف شيئاً غريباً ومرعباً في القارة القطبية، موضحة أن الفيلم يمثل ثاني ظهور لها في السينما الأميركية، بعد تجربتها الأولى في فيلم «Borderline»، والذي شارك في بطولته لوسيان لافسكونت، وجيمسون فليمينج، والممثلة السعودية سارة طيبة، ومن المقرر طرحه في دور العرض قريباً. وعن تجربتها في فيلم «Borderline»، أوضحت أنها خطوة مفصلية في مسيرتها الفنية، مؤكدة على سعيها نحو العالمية من دون التخلي عن هويتها العربية، وهو ما دفعها للانخراط في العمل، لا سيما أنها كانت قد شاركت سابقاً في كتابة الفيلم، قبل أن تترك المهمة لصناع العمل، وذلك بعد انضمامها كممثلة ضمن طاقم البطولة. وأضافت سينتيا أنها تجسد في الفيلم شخصية فتاة قوية تسعى للانتقام من قاتل شقيقتها، وتتردد على حانة تُدعى «بوردر لاين» للإيقاع بالقاتل، وتتمكن في النهاية من قتله انتقاماً لشقيقتها. وأشارت إلى أن هذه النوعية من الأفلام التي تمزج بين الرعب والإثارة تستحوذ على اهتمامها، إضافة إلى أنها تجذب فئة كبيرة من الجمهور، مؤكدة أن الفيلم يحمل رسائل مهمة للفتيات حول حماية أنفسهن.

من ناحية أخرى، تشارك سينتيا خليفة في مسلسل «ابن النادي» مع أحمد فهمي، والمقرر عرضه قريباً على إحدى المنصات الرقمية، وتؤدي فيه دوراً كوميدياً، ويشارك في بطولته آية سماحة، سيد رجب، وجلا هشام، تأليف مهاب طارق وإخراج كريم سعد.