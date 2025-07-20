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الترفيه

باكستان تعتقل مشتبها به بقتل زوجين في "جريمة شرف"

لقطة من فيديو تنفيذ "جريمة الشرف"
20 يوليو 2025 22:43

اعتقلت السلطات الباكستانية، اليوم الأحد، مشتبهاً به بعد انتشار فيديو على مواقع التواصل الاجتماعي يُظهر امرأة ورجلاً يُقتلان رمياً بالرصاص لزواجهما ضد رغبة عائلتيهما، فيما يُسمى بـ"جريمة شرف"، وفقاً للسلطات المحلية.
ووفقاً للسلطات المحلية التي أجرت تحقيقاً بعد انتشار الفيديو، قُتل الزوجان، اللذان لم تُكشف هويتيهما، بأمر من مجلس محلي الشهر الماضي في إقليم بلوشستان جنوب غرب باكستان.
وصرح  سرفراز بوغتي رئيس وزراء الإقليم، في بيان، أن أحد المشتبه بهم ألقي القبض عليه بعد تحديد موقع وأشخاص الفيديو. وأضاف أن قضية سُجلت ضد جميع المتورطين في الجريمة.
يُظهر الفيديو أشخاصاً في الصحراء، وبعض الشاحنات الصغيرة وسيارات الدفع الرباعي التي يبدو أنهم كانوا يقودونها هناك. أُعطيت المرأة نسخة من القرآن الكريم، ثم قالت لرجل "تعالَ وامشِ معي سبع خطوات، وبعد ذلك يمكنك إطلاق النار عليّ". وقد تبعها الرجل بضع خطوات.
صرح مسؤول في الشرطة المحلية بأن المرأة لم تبك ولم تطلب الرحمة. وقالت باللهجة المحلية، بعد أن ترجمها المسؤول "مسموح لك فقط إطلاق النار عليّ. لا أكثر". ولم يتضح ما تعنيه بـ "لا أكثر من ذلك". ثم صوّب الرجل، الذي كان يتبعها، مسدسًا نحوها.
وأعقب ذلك سلسلة من الطلقات النارية. ثم تظهر اللقطات، بعد ذلك، رجلا مضرجا بالدماء ملقى على الأرض قرب جسد المرأة. ثم يظهر رجال يطلقون النار على الجثتين.

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