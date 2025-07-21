«مجتمع يقرأ» في «زايد لعلوم الصحراء»

«مكتبة مجتمعية» أطلقتها حديقة الحيوانات بالعين، بالتزامن مع عام المجتمع 2025، تحت شعار «مجتمع يقرأ، وطن ينمو»، في مركز الأبحاث بمركز الشيخ زايد لعلوم الصحراء، ضمن مبادرة تهدف إلى نشر وتعزيز المعرفة، وتحفيز موظفي وزوار الحديقة والمؤسسات الثقافية المختلفة على تبني ثقافة القراءة والاطلاع، التي تسهم في بناء مجتمع قارئ متسلح بالعلم والمعرفة. وتضم المكتبة مجموعة متنوعة من العناوين التي تتناول موضوعات مثل الهوية الإماراتية، المسؤولية المجتمعية، التنمية المستدامة، إضافة إلى القيادة الاجتماعية، والتاريخ الثقافي التي تتيح للقراء فرصة التفاعل مع المعرفة وتعزيز الوعي الثقافي والمجتمعي.