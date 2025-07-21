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الترفيه

أحمد العوضي.. «البوب»

أحمد العوضي.. «البوب»
22 يوليو 2025 01:08

محمد قناوي (القاهرة)

بعدما خاض أولى بطولاته السينمائية في «الإسكندراني» العام الماضي، يخوض الممثل أحمد العوضي ثاني بطولاته في السينما من خلال فيلم «البوب»، الذي يجمع بين الأكشن والكوميديا.
وعن الفيلم قال العوضي: يُعد «البوب» مشروعاً ضخماً من حيث الفكرة والتنفيذ، حيث يعتمد على مشاهد الحركة والتشويق في إطار كوميدي.
وأشار إلى أنه من المقرر خلال الفترة المقبلة الإعلان عن اسم المخرج وباقي فريق العمل، بالتزامن مع الانتهاء من كتابة النسخة النهائية من السيناريو، تمهيداً لانطلاق التصوير قريباً.
وعن معاييره في اختيار أعماله الفنية، أوضح العوضي أنه يحرص دائماً على تقديم موضوعات تلامس قضايا الشارع، وأن تكون الشخصيات قريبة من الواقع حتى يصدقها المتلقي ويتفاعل معها، مشدداً على أهمية أن تكون الأعمال قوية ومختلفة من حيث الموضوع والطرح الفني.
وعبّر العوضي عن حماسه الشديد لتقديم عمل مسرحي خلال الفترة المقبلة، واصفاً الوقوف على المسرح بأنه اختبار حقيقي لقدرات أي فنان، موضحاً أن أحد أحلامه الكبيرة هو تجسيد شخصية «هاملت» بأسلوب معاصر وحديث، بحيث يقدم الشخصية من منظور مختلف عن الشكل التقليدي المعروف عنها، ويعيد استكشاف صراعاتها ضمن سياق جديد.

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