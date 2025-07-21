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الترفيه

«مولانا».. يجمع نور وتيّم للمرة الأولى

«مولانا».. يجمع نور وتيّم للمرة الأولى
22 يوليو 2025 01:08

سعيد ياسين (القاهرة)

تستعد الممثلة نور علي للمشاركة في بطولة مسلسل «مولانا»، المقرر عرضه في شهر رمضان المقبل، والذي يجمعها للمرة الأولى مع الممثل تيم حسن.
أوضحت نور أن «مولانا» يُعد محطة مهمة في مشوارها الفني، وتحدياً لها بعد نجاحها في أدوارها المتنوعة في مسلسلاتها السابقة، وآخرها «البطل» مع بسام كوسا ومحمود نصر، و«ما اختلفنا 2» مع محمد خير الجراح وباسم ياخور. مشيرة إلى أن أحداث «مولانا» تدور في إطار اجتماعي، ضمن قالب تشويقي غير تقليدي.
وأشارت إلى أنها تستبشر خيراً بتعاونها للمرة الأولى مع تيم حسن، والمؤلفة لبنى الحداد، التي قدمت عدداً متميزاً من المسلسلات النفسية والاجتماعية المركبة التي عُرضت في عدد من الدول الخليجية والعربية، ومنها «أهل الغرام»، «سيرة الحب»، «مطلوب رجال»، «الذاهبة»، «الغريب»، و«عالحد»، إضافة إلى المخرج سامر البرقاوي، الذي ارتبط اسمه بسلسلة من أنجح الأعمال مع تيم، ومنها «الهيبة» و«الزند».

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