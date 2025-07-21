«إشراقة معرفة التربوية».. موسوعة تدمج أصحاب الهمم في العملية التعليمية

خولة علي (أبوظبي)



في إطار الجهود الرامية لتحقيق اندماج الطلبة من أصحاب الهمم في العملية التعليمية، جاءت موسوعة «إشراقة معرفة التربوية» كمبادرة تعليمية متخصصة تُعنى بتبسيط الأهداف الدراسية وفقاً لقدرات الطلبة واحتياجاتهم الفردية، وتستند الموسوعة إلى معايير واضحة وممارسات تربوية حديثة، وتهدف إلى تمكين المعلمين من صياغة أهداف تعليمية فعالة، ووضع خطط فردية تسهم في تعزيز دمج الطلبة وتحقيق تقدمهم الأكاديمي.

الموسوعة التي أعدتها الإماراتية هدى الكعبي، المتخصصة في مجال التربية الخاصة، مستندة إلى خبرتها الميدانية ومعرفتها العميقة باحتياجات الطلبة والمعلمين في هذا المجال، أكدت أن إعداد محتوى تربوي موجه لطلبة أصحاب الهمم لم يعد خياراً، بل أصبح ضرورة تفرضها قيم التعليم الشامل، مشيرة إلى أن موسوعة «إشراقة معرفة التربوية» جاءت استجابة لهذا التحدي، حيث تم إعدادها بعناية لتكون مرجعاً متكاملاً يدعم المعلمين في تصميم أهداف تعليمية فعالة تتماشى مع قدرات الطلبة واحتياجاتهم الفردية، وتسهم في تطوير ممارسات التعليم الدامج بشكل ملموس».



صياغة الأهداف

وفي حديثها عن محتوى الموسوعة، أوضحت الكعبي أنها تضم مقدمة تعريفية تعكس فلسفتها وأهدافها العامة، كما تحتوي على دليل متكامل لصياغة الأهداف التعليمية بأسلوب علمي منظم، إلى جانب شرح وافٍ لمفهوم الخطة التربوية الفردية وما تتضمنه من عناصر تساعد المعلم على بناء خطة تعليمية مخصصة لكل طالب.

وأضافت: إن الموسوعة تقدم نماذج تطبيقية لصياغة الأهداف على المدى القصير والطويل، بطريقة تتوافق مع مستوى الطالب ومقياس التقدم لديه، مع توضيح معاييرها وأهدافها وكيفية تطبيقها داخل الصف.



الفئة المستهدفة

وذكرت الكعبي أن الموسوعة تستهدف فئة واسعة من المعلمين، في مقدمتهم معلمي اللغة العربية العاملين في بيئات التعليم الدامج، إلى جانب معلمي التربية الخاصة، كما تم إعدادها لتكون أداة مرجعية مفيدة للمعلمين الجدد، وخصوصاً القادمين من الدول العربية الشقيقة لتدريس اللغة العربية في المدارس الحكومية، بهدف توحيد المفاهيم وتسهيل عمليات التعليم والتقييم داخل الصفوف المتنوعة.

وفيما يتعلق بتسلسل المحتوى، أوضحت الكعبي أن الموسوعة تم تنظيمها بشكل تدريجي يبدأ بالمفاهيم الأساسية المتعلقة بالصحة العامة، ثم ينتقل إلى المهارات اللغوية في اللغة العربية، ويغطي الجوانب النحوية مثل الأفعال والأسماء والمهارات اللغوية التعبيرية، موضحة أن هذا التدرج جاء مراعياً لمستويات الطلبة المختلفة، ويهدف إلى تعزيز قدرتهم على الفهم والتطبيق.



قناة رقمية

وأكدت هدى الكعبي على أهمية الوسائط التعليمية الحديثة في دعم العملية التعليمية، مشيرة إلى أنه تم إطلاق قناة تعليمية رقمية تحمل اسم «إشراقة معرفة التربوية»، تضم سلسلة من الدروس المصورة المستمدة من محتوى الموسوعة، وذلك لتوفير بيئة تعليمية مرنة وسهلة الوصول تخدم المعلمين والمتعلمين على حد سواء، وتسهم في نقل المعرفة من الكتاب إلى واقع تعليمي تفاعلي يلبي طموحات الميدان التربوي.