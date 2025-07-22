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تقنية جديدة لزراعة القلب من دون إيقافه أو تبريده

تقنية جديدة لزراعة القلب من دون إيقافه أو تبريده
22 يوليو 2025 13:56

تمكن علماء وخبراء جامعة أومسك الطبية الروسية من ابتكار طريقة جديدة تتيح زراعة القلب من دون الحاجة إلى إيقافه أو تبريده.

وتتميز هذه الطريقة المبتكرة بإلغاء مرحلتي نقص التروية الباردة والدافئة الثانوية، اللتين ترافقان عادة عمليات زراعة القلب، وغالبا ما تؤديان إلى اختلال في وظائف القلب بعد الزرع، ما يقلل بشكل كبير من خطر التلف الإقفاري ويعزز فرص نجاح عملية الزرع واستمرارية العضو.

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واستخدم الخبراء، في تجربتهم التي أُجريت على 32 حيوانا مخبريا، محلول كريبس-هينسلايت المعدّل، مع إضافة معلق كريات دَم حمراء، حيث وفّر هذا المزيج تغذية فعّالة لعضلة القلب في درجات حرارة تراوحت بين 22 و37 درجة مئوية، لمدة وصلت إلى 15 ساعة، ولم تسجّل أي مضاعفات لدى حيوانات التجربة خلال فترة المتابعة بعد العملية، بل لوحظ استقرار واضح في أداء القلب المزروع.

ويعتقد الخبراء أن هذه التقنية قد تشكل أساسا لوضع معايير جديدة في مجال زراعة الأعضاء التجريبية، وربما تمهّد مستقبلا الطريق نحو توسيع الاستخدام السريري لتقنية الحقن الدموي المستمر.

المصدر: وام
أمراض القلب والأوعية الدموية
زراعة الأعضاء
القلب
أمراض القلب
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