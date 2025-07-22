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«تحقيق أمنية».. مبادرات مؤثرة في «عام المجتمع»

جانب من الفعالية المجتمعية الرياضية «سباق الأمنيات» (من المصدر)
23 يوليو 2025 01:00

أبوظبي (الاتحاد)

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عام المجتمع
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حرصت مؤسسة «تحقيق أمنية»، خلال النصف الأول من العام الجاري، وتزامناً مع «عام المجتمع»، على إطلاق سلسلة من المبادرات والفعاليات ذات الأثر الإنساني العميق، الهادفة إلى إدخال الفرح على قلوب الأطفال الذين يُعانون أمراضاً خطيرة تهدد حياتهم، وتعزيز روح العطاء والتكافل في المجتمع الإماراتي.

سباق الأمنيات
كانت بداية العام واعدة مع النسخة السابعة من «سباق الأمنيات»، الفعالية المجتمعية الرياضية التي جمعت العائلات في أجواء من الأمل والدعم للأطفال المرضى، تلتها مبادرة إنسانية مميزة في مدينة الإمارات الإنسانية، حيث نظّمت المؤسسة فعاليتها الثالثة لتحقيق أمنيات أطفال غزة، تأكيداً على التزامها الإقليمي تجاه الأشقاء المتضررين.

روح العطاء
وفي شهر رمضان المبارك، عكست «تحقيق أمنية» روح العطاء من خلال النسخة الـ10 من «سوق الأمنيات الرمضانية» الخيري، حيث تمكّن الزوار من المساهمة في دعم أمنيات الأطفال من خلال التسوق والمشاركة المجتمعية. كما رسمت المؤسسة البسمة على وجوه الأطفال المصابين بالسرطان في اليوم العالمي لسرطان الأطفال، عبر مبادرة إنسانية بالشراكة مع مدينة برجيل الطبية.

مبادرة مؤثرة
وشهد شهر مارس مبادرة مؤثرة بمناسبة اليوم العالمي للكلى، حيث تم تحقيق أمنيات عدد من الأطفال بالتعاون مع مدينة الشيخ خليفة الطبية، ومركز صحة أبوظبي لرعاية الكلى، بدعم من صندوق أبوظبي للتنمية.

قلوب مخلصة
وبهذه المناسبة، قال هاني الزبيدي، الرئيس التنفيذي لمؤسسة «تحقيق أمنية» : نحن فخورون بما تحقّق خلال النصف الأول من «عام المجتمع»، ونعرب عن امتناننا العميق لكل من ساهم في تحويل أمنيات الأطفال إلى واقع، لأن خلف كل ابتسامة نرسمها، هناك قلوب مخلصة تبذل الكثير من الجهد والمحبة».

شراكات مجتمعية
وفي إطار الشراكات المجتمعية، وقّعت المؤسسة بروتوكول تعاون مع مستشفى أهل مصر في القاهرة، لدعم مرضى الحروق، وكذلك مذكرة تفاهم مع المؤسسة الملكية للأعمال الإنسانية في مملكة البحرين، لتعزيز التعاون الإنساني المشترك.
وفي إطار مسؤوليتها المجتمعية، وقّعت المؤسسة مذكرة تفاهم للرعاية المؤسسية مع «شركة طاقة»، تأكيداً على أهمية الشراكات الاستراتيجية مع القطاعين العام والخاص في دعم مسيرة العمل الإنساني، كما نظّمت النسخة الـ12 من «سوق أمنيات عيد الأضحى»، بالتعاون مع «مكاني – الشامخة»، والذي شهد إقبالاً كبيراً من العائلات والأطفال.

أمسية شعرية
نظّمت المؤسسة واحدة من أبرز فعالياتها لهذا العام، أمسية «قافية وأمنيات» الشعرية، برعاية سمو الشيخ الدكتور سلطان بن خليفة آل نهيان، مستشار صاحب السمو رئيس الدولة، وبحضور صاحب السمو الأمير الشاعر عبد الرحمن بن مساعد آل سعود، والتي جسّدت أسمى قيم التعاطف والتكاتف والدعم للأطفال الذين يواجهون تحديات صحية صعبة.

تحقيق أمنية
الإمارات
مؤسسة تحقيق أمنية
عام المجتمع
هاني الزبيدي
المبادرات الإنسانية
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