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اكتشاف لوحة جدارية تعود إلى 3 آلاف عام

لوحة جدارية تم اكتشافها في موقع هواكا يولاندا الأثري في منطقة لا ليبرتاد في البيرو
23 يوليو 2025 11:12

أعلن علماء آثار من البيرو، اكتشاف لوحة جدارية تعود إلى ما قبل الحقبة الإسبانية، ويعود تاريخها إلى أكثر من ثلاثة آلاف عام في شمال البلاد.
وعُثر على الجدارية داخل معبد في موقع هواكا يولاندا الأثري، على مسافة نحو 580 كيلومترا شمال العاصمة البيروفية ليما.
وقالت أنّا سيسيليا موريسيو، مديرة الحفريات في الموقع والباحثة في الجامعة البابوية الكاثوليكية في البيرو، إنّ هذه الجدارية التي تعود إلى ثلاثة آلاف عام على الأقل، "تُظهر خصائص فريدة تماما في علم الآثار البيروفي".

وتُصوّر الجدارية التي يزيد طولها عن خمسة أمتار وارتفاعها عن مترين، أسماكا ونجوما وشباك صيد ونباتات.
وأضافت موريسيو "لم نعثر من قبل على أيقونات أو رسوم من هذا النوع". وتابعت أن "هذا الاكتشاف يظهر الثراء التاريخي والثقافي للشعب البيروفي".

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المصدر: وكالات
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