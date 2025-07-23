فنون وإبداع وتراث في المخيمات الصيفية لـ «بيت الحكمة»

الشارقة (الاتحاد)



وسط أجواء تفاعلية تُحفّز الروح الإبداعية وتُشبع الفضول المعرفي، يستمتع المشاركون في المخيمات الصيفية التي ينظمها «بيت الحكمة» في الشارقة بتجارب تعليمية وترفيهية متنوعة، تُسهم في تطوير مهارات المشاركين في مجال الثقافة والفنون والعلوم والموسيقى والتكنولوجيا.







في مخيم «كليلة ودمنة»، يعيش الأطفال أجواء الحكايات التراثية من خلال التعرف على شخصيات «كَلِيلَة ودِمْنَة»، ومشاهدة عروض مسرحية شيقة، كما يستمتعون بحمل حيوانات أليفة كالأرانب والطيور والسلاحف والزواحف، ويجربون العزف على آلات موسيقية مثل الجيتار، ويبدعون في صنع فوانيس ورقية خضراء بأيديهم، إلى جانب المشاركة في عرض إبداعي لمسرح الظل يُقدم بالتعاون مع المجلس الإماراتي لكتب اليافعين.

وفي تجربة عملية تجمع بين التكنولوجيا والسرد القصصي، والتدريب التطبيقي على البرمجة والإلكترونيات، يتعلم المشاركون في مخيم «مخبر الجزري» أساسيات البرمجة، وسبل تعزيز الابتكار باستخدام نهج STEAM، الذي يجمع بين العلوم والتكنولوجيا والهندسة والفن والرياضيات.







ومن خلال «مخيم الشباب»، الذي يقدم بالتعاون مع نادي سيدات الشارقة، يكتشف المشاركون مواهبهم الإبداعية من خلال أنشطة فنية وحرف يدوية ومهارات حياتية، كالرسم وصناعة الفخار والطهي، وغيرها من البرامج والورش الفنية والتعبيرية التي تساعد اليافعين على تنمية التفكير والحس الإبداعي.