«عالم وارنر براذرز».. ترفيه وتعليم

أبوظبي (الاتحاد)

تواصل «عالم وارنر براذرز أبوظبي» تقديم تجارب ترفيهية بمعايير عالمية تُثري الخيال، وتدخل البهجة في نفوس الضيوف من مختلف الأعمار، داعية ضيوفها لاكتشاف وجهة فريدة تجمع بين الشخصيات العالمية الشهيرة والمغامرات المشوّقة. وبصفتها أكبر مدينة ترفيهية في المنطقة، توفّر تجربة ترفيهية متكاملة ومثالية للعائلات والأصدقاء الراغبين في قضاء أوقات مفعمة بالمرح والذكريات التي لا تُنسى.



أجواء ممتعة

لا تقتصر هذه التجربة المميزة على الألعاب والمعالم، إذ تقدم «عالم وارنر براذرز أبوظبي» على مدار العام برامج موسمية وفعاليات مبتكرة تضفي طابعاً متجدداً على كل زيارة، ويشهد هذا الصيف انطلاق موسم «دي سي سوبر هيروز» الذي يتواصل حتى 31 أغسطس المقبل، حيث يمكن للضيوف الاستمتاع بعروض مباشرة جديدة كلياً، والتفاعل مع شخصيات «سوبر هيروز» المحبوبة في أجواء ترفيهية حيوية.



تجارب صيفية

وللمزيد من المرح والتجارب الصيفية المتنوعة، يتواصل «مخيم جزيرة ياس الصيفي» حتى 22 أغسطس في مختلف مدن ياس الترفيهية، بما في ذلك «عالم وارنر براذرز»، حيث يقدم تجارب مميزة تجمع بين التعلّم والترفيه في أجواء تفاعلية، ويستمتع المشاركون بأنشطة مستوحاة من قصص أبطال «سوبر هيروز»، تشمل تصميم الأقنعة، والألعاب التفاعلية، واللقاءات المباشرة، إلى جانب ورش عمل متخصصة في فنون سرد القصص.



تشويق

للباحثين عن أجواء مفعمة بالتشويق، تقدّم المدينة باقة متنوعة من الألعاب المليئة بالحماس والمغامرة، إذ يمكن للضيوف خوض سباقات حماسية في «غوثام سيتي» من خلال لعبة «باتمان: التحليق مع فارس الظلام»، أو اختبار تجربة ترفيهية فريدة مع لعبة «دوامة الجبنة السويسرية مع توم آند جيري»، كما تتيح لعبة «جستس لييغ: هجوم وورلد» فرصة استثنائية للانضمام إلى نخبة الأبطال في مغامرة مشوقة بتقنية خماسية الأبعاد.



30 لعبة

يمكن للضيوف الصغار وعشاق المغامرة استكشاف عوالم «الأنيمشين» الساحرة في «كرتون جانكشن»، و«بيدروك»، و«ديناميت غالتش»، وقد تم تصميم هذه المناطق بعناية فائقة لإضافة المزيد من الألق والبهجة على القصص والشخصيات المختلفة، وتضم أكثر من 30 لعبة وتجربة متطوّرة، بالإضافة إلى معالم ترفيهية تفاعلية، وعروض حيّة تناسب مختلف الفئات العمرية.