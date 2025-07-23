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الترفيه

«رائد أعمال المستقبل».. تمكين طاقات الغد

البرنامج يوفّر للأطفال تجربة عملية في ريادة الأعمال (من المصدر)
24 يوليو 2025 01:11

لكبيرة التونسي (أبوظبي)

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ضمن برنامجه الصيفي، ينظم «صندوق خليفة لتطوير المشاريع» مبادرة «رائد أعمال المستقبل» في مركز «نبض الفلاح» بمنطقة الفلاح بأبوظبي، وتهدف إلى تطوير ثقافة الابتكار وتعزيز المهارات المالية لدى الفئة العمرية من 6 إلى 18 سنة، وتمكين طاقات الغد وجيل جديد من رواد الأعمال، ورفدهم بأدوات التميز في بيئة تعليمية عملية بإشراف لجنة من الخبراء. 

تدريب عملي 
ومن خلال معسكر صيفي مكثّف، وتحت إشراف مدربين واختصاصيين، يتلقى المستفيدون تدريباً تعليمياً عملياً في مجالات التسعير وبناء العلامات التجارية، من خلال برنامج بدأ في منتصف يوليو الجاري، ويستمر على مدار 4 أسابيع، بواقع يومين دراسيين مكثّفين أسبوعياً، مستهدفاً تطوير مهارات الشباب من خلال توليد الأفكار، وإعداد النماذج الأولية، وتخطيط الميزانيات واستخدام الأدوات الرقمية.

سوق مفتوح
عن البرنامج وأهدافه، قالت بدور أحمد وحيدي، مدير فريق برنامج «رائد أعمال المستقبل»: إن المبادرة التعليمية التي ينظمها «صندوق خليفة لتطوير المشاريع» تُمكّن المشاركين من الثقافة المالية والتفكير الإبداعي لدى الناشئين، وتستهدف الأعمار من 6 سنوات إلى 18 سنة، حيث يخضعون لدورات تدريبية مكثّفة ويتلقون مواد تعليمية، موزعة فئات عمرية عدة، من 6 إلى 9 سنوات، ومن 10 إلى 13 سنة، ومن 14 إلى 18 سنة.
وأوضحت أن البرنامج يستغرق 4 أسابيع، ويتضمن مراحل عدة، تنتهي بالمعسكر التدريبي، ومن ثم يختتم البرنامج بتنظيم سوق مفتوح يضم 100 مشروع وفكرة مميزة، حيث يتدرب المستفيدون على مهارات السوق والتسويق.
وأضافت: من مميزات البرنامج أنه يُمكّن المستفيدين من الفهم العميق لريادة الأعمال، وتطبيق فعلي للمهارات، ويفتح لهم المجال للتواصل مع الخبراء، ويوفّر لهم فرصاً واقعية للبيع من خلال السوق المفتوح، الذي ينعقد 28 يوليو الجاري.

وظيفة ذاتية
بدوره قال حامد آل علي، مسؤول الورش التدريبية في برنامج «رائد أعمال المستقبل»: تشمل المبادرة تدريب المستفيدين بشكل مكثّف، ونقدم فكرة عامة عن مفهوم ريادة الأعمال، وتحفيز الأفكار، ونعمل على استثمار الهوايات، كما نوفّر فهم جوهر ريادة الأعمال من أجل توفير الوظيفة الذاتية، وتحفيز العمل الحر، وتزويد المشاركين بمهارات من أجل تطوير أفكار ريادية وتحويلها إلى مشاريع قابلة للتطبيق.
وأوضح آل علي، أن البرنامج يعزّز الثقافة المالية لدى المستفيدين، وينمي مهارات الابتكار، التفكير التصميمي، بناء العلامة التجارية، وتوفير تجربة عملية في ريادة الأعمال من خلال البيع الفعلي في السوق، وقال: يركز برنامج «رائد أعمال المستقبل» على تمكين المشاركين من ابتكار وتطوير وبيع المنتجات والخدمات في بيئة عملية، وتقديم الإرشادات والملاحظات من خبراء، وصولاً إلى مرحلة عرض الأفكار والتنافس للفوز بجوائز، وعرض المنتجات والخدمات في السوق لبيعها والترويج لها، حيث يطبق المشاركون في المعسكر التدريبي الخاص بالبرنامج، مهاراتهم المكتسبة في بيئة واقعية تشمل مجالات حيوية، كالعلوم والتكنولوجيا والهندسة والرياضيات، إلى جانب سوق السلع المستعملة وأكشاك الأطعمة والمشروبات، لينتقلوا بعدها إلى عملية تقييم لتحديد المواهب الأكثر تميّزاً وتأهيلها للمشاركة في منصة «بُنَاة المستقبل». 

رواد المستقبل
تستهدف مبادرة «رائد أعمال المستقبل» استقطاب 5000 مشارك، وتطوير 2500 مشروع ريادي، و1000 مشروع صغير على مدار 5 سنوات، تحت مظلة «ترخيص رواد المستقبل»، الذي أطلقته «سلطة أبوظبي للتسجيل» ADRA، ذراع دائرة التنمية الاقتصادية – أبوظبي، لتنظيم وتطوير قطاع الأعمال خلال العام الجاري، ويعتمد برنامج المبادرة إطار عمل شامل لاختيار أكثر رواد الأعمال الشباب تميّزاً بناء على الأهلية، ومنهجية التفكير، والإبداع والأداء، مع التركيز بشكل أساسي على المشاركين المبتكرين، وأصحاب الإمكانات الواعدة في التأثير طويل الأمد على المنظومة الاقتصادية في أبوظبي.

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