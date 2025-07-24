الجمعة 25 يوليو 2025 أبوظبي الإمارات
دبي °C
الشارقة °C
العين °C
عجمان °C
رأس الخيمة°C
الفجيرة°C
أم القيوين°C
مواقيت الصلاة
الفجر
الظهر
العصر
المغرب
العشاء
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أخبار اقتصادية أسواق أسهم عملات سلع
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أخبار اقتصادية أسواق أسهم عملات سلع
أبرز الأخبار
عدد اليوم
عدد اليوم
الترفيه

طفل يدخل موسوعة غينيس كأصغر مولود مبتسر في العالم

ناش كين أصغر طفل مبتسر في العالم
24 يوليو 2025 23:14

احتفل طفل، ولد في يوليو من العام الماضي بمدينة أيوا سيتي بولاية أيوا الأميركية في الأسبوع الـ21 فقط من الحمل، بعيد ميلاده الأول، وكان من بين هداياه دخول موسوعة غينيس للأرقام القياسية كأصغر طفل مبتسر في العالم.
ولد ناش كين في 5 يوليو 2024، أي قبل الموعد المتوقع للولادة بـ133 يوما، وكان وزنه آنذاك 283 جراما، أي ما يعادل تقريبا حجم قطعة صابون.

أمضى ناش الأشهر الستة التالية في وحدة العناية المركزة لحديثي الولادة بمستشفى "ستيد فاميلي للأطفال" التابع لجامعة أيوا للرعاية الصحية، قبل أن يسمح له في يناير بالعودة إلى منزله في مدينة "أنكيني" بولاية أيوا برفقة والديه، مولي وراندال كين.
وقالت مولي كين، أمس الأربعاء، إن "ناش مليء بالحيوية، إنه طفل سعيد"، مضيفة أنه ينام معظم الليالي منذ عودته للمنزل من وحدة العناية المركزة لحديثي الولادة. 

وأضافت مولي "نظرا لطول المدة التي قضاها في وحدة العناية المركزة، قد يظن المرء أنه سيكون هشا أو ضعيفا... لكنه ليس كذلك. إنه فتى صغير مليء بالإصرار والفضول، ودائم الابتسام طوال الوقت".
ومع بلوغه عامه الأول، أعلنت موسوعة غينيس للأرقام القياسية أن ناش هو أصغر طفل مبتسر في العالم، متفوقا بيوم واحد فقط على حامل الرقم القياسي السابق، الذي ولد في عام 2020 في ولاية ألاباما الأميركية. 

المصدر: د ب أ
طفل مبتسر
مولود جديد
موسوعة جينيس للأرقام القياسية
موسوعة غينيس
آخر الأخبار
موجة حر شديدة تجتاح تونس
الأخبار العالمية
موجة حر شديدة تجتاح تونس
25 يوليو 2025
جيريمي كوربن الزعيم السابق لحزب العمّال في بريطانيا
الأخبار العالمية
زعيم حزب العمال السابق في بريطانيا يؤسس حزبا سياسيا جديدا
25 يوليو 2025
مقر وزارة الخارجية الكويتية
الأخبار العالمية
الكويت تدين مصادقة الكنيست على قرار بفرض سيطرة إسرائيل على الضفة الغربية
25 يوليو 2025
توقيع اتفاق تجارة حرة بين بريطانيا والهند
الأخبار العالمية
بريطانيا والهند توقعان اتفاق تجارة حرة
اليوم 23:58
مبنى وزارة الخارجية الفرنسية (أرشيفية)
الأخبار العالمية
وزيرا خارجية فرنسا وسوريا يلتقيان موفدا أميركيا
اليوم 23:49
للاشتراك بالنشرة الإخبارية
علوم الدار
الأخبار العالمية
اقتصاد
الرياضة
وجهات نظر
الترفيه
التعليم والمعرفة
فيديو
إنفوجراف
قصة صورة
كاريكاتير
برامج
عن الاتحاد
بيان الخصوصية
شروط الخدمة
اتصل بنا
إخلاء مسؤولية
Aletihad English
جميع الحقوق محفوظة لمركز الاتحاد للأخبار 2025©