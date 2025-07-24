طفل يدخل موسوعة غينيس كأصغر مولود مبتسر في العالم

احتفل طفل، ولد في يوليو من العام الماضي بمدينة أيوا سيتي بولاية أيوا الأميركية في الأسبوع الـ21 فقط من الحمل، بعيد ميلاده الأول، وكان من بين هداياه دخول موسوعة غينيس للأرقام القياسية كأصغر طفل مبتسر في العالم.

ولد ناش كين في 5 يوليو 2024، أي قبل الموعد المتوقع للولادة بـ133 يوما، وكان وزنه آنذاك 283 جراما، أي ما يعادل تقريبا حجم قطعة صابون.

أمضى ناش الأشهر الستة التالية في وحدة العناية المركزة لحديثي الولادة بمستشفى "ستيد فاميلي للأطفال" التابع لجامعة أيوا للرعاية الصحية، قبل أن يسمح له في يناير بالعودة إلى منزله في مدينة "أنكيني" بولاية أيوا برفقة والديه، مولي وراندال كين.

وقالت مولي كين، أمس الأربعاء، إن "ناش مليء بالحيوية، إنه طفل سعيد"، مضيفة أنه ينام معظم الليالي منذ عودته للمنزل من وحدة العناية المركزة لحديثي الولادة.

وأضافت مولي "نظرا لطول المدة التي قضاها في وحدة العناية المركزة، قد يظن المرء أنه سيكون هشا أو ضعيفا... لكنه ليس كذلك. إنه فتى صغير مليء بالإصرار والفضول، ودائم الابتسام طوال الوقت".

ومع بلوغه عامه الأول، أعلنت موسوعة غينيس للأرقام القياسية أن ناش هو أصغر طفل مبتسر في العالم، متفوقا بيوم واحد فقط على حامل الرقم القياسي السابق، الذي ولد في عام 2020 في ولاية ألاباما الأميركية.