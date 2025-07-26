السبت 26 يوليو 2025 أبوظبي الإمارات
دبي °C
الشارقة °C
العين °C
عجمان °C
رأس الخيمة°C
الفجيرة°C
أم القيوين°C
مواقيت الصلاة
الفجر
الظهر
العصر
المغرب
العشاء
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أخبار اقتصادية أسواق أسهم عملات سلع
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أخبار اقتصادية أسواق أسهم عملات سلع
أبرز الأخبار
عدد اليوم
عدد اليوم
الترفيه

رصد أصغر أفعى في العالم

أفعى خيط بربادوس أصغر أفعى في العالم
26 يوليو 2025 20:26

رُصدت "أفعى خيط بربادوس"، وهي نوع صغير جدا من الثعابين لدرجة أنّ من يراها يظنّها دودة أرض، على جزيرة بربادوس الكاريبية بعد حوالى 20 عاما من آخر عملية رصد موثقة لها.
تُعدّ "أفعى خيط بربادوس"، واسمها باللاتينية Tetracheilostoma carlae، أصغر ثعبان في العالم، إذ يتراوح طولها بين ثمانية وعشرة سنتمترات عند البلوغ.
وبعد أكثر من عام من عمليات البحث، رُصد هذا النوع من الأفاعي مجددا تحت حجر في مارس 2025، خلال مهمة لوزارة البيئة في بربادوس ومنظمة "ري: وايلد" المعنية بحماية البيئة.
وقال كونور بليدز، وهو مسؤول في الوزارة شارك في المهمة، في بيان "لم تُرصَد إلا مرات قليلة منذ العام 1889".
و"أفعى خيط بربادوس" معرضة للخطر بشكل خاص، إذ إنّ الأنثى تضع بيضة واحدة فقط في كل مرة.
وأكد جاستن سبرينغر من منظمة "ري: وايلد" غير الحكومية أنّ إعادة رصد هذه الأفعى تُعدّ "تذكيرا لسكان بربادوس بأن غابات الجزيرة مميزة جدا وتحتاج إلى الحماية".
ولم يبق سوى 2% فقط من الغابة الرئيسية في هذه الجزيرة الكاريبية على حالها.

المصدر: آ ف ب
أفعى
بربادوس
آخر الأخبار
غياب رئيس «اليويفا» يثير التساؤلات في «يورو السيدات»
الرياضة
غياب رئيس «اليويفا» يثير التساؤلات في «يورو السيدات»
اليوم 21:37
النصر السعودي يستعرض بـ «خماسية»
الرياضة
النصر السعودي يستعرض بـ «خماسية»
اليوم 21:33
بوزكوفا تُتوج بلقب براغ للمرة الثانية
الرياضة
بوزكوفا تُتوج بلقب براغ للمرة الثانية
اليوم 21:30
فولتيماده يعود إلى شتوتجارت
الرياضة
فولتيماده يعود إلى شتوتجارت
اليوم 21:26
ديفيد نابارو بعد تسلمه لقب فارس من الملك تشارلز الثالث ملك بريطانيا
الأخبار العالمية
وفاة طبيب قاد الحملة الأممية لمكافحة إيبولا وكوفيد
اليوم 21:24
للاشتراك بالنشرة الإخبارية
علوم الدار
الأخبار العالمية
اقتصاد
الرياضة
وجهات نظر
الترفيه
التعليم والمعرفة
فيديو
إنفوجراف
قصة صورة
كاريكاتير
برامج
عن الاتحاد
بيان الخصوصية
شروط الخدمة
اتصل بنا
إخلاء مسؤولية
Aletihad English
جميع الحقوق محفوظة لمركز الاتحاد للأخبار 2025©