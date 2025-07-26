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الترفيه

كاهن يقتل مشردا حرقا

حريق (أرشيفية)
26 يوليو 2025 23:16

قال ممثلو ادعاء في بولندا إن كاهن أبرشية اعترف بأنه قتل رجلا مشردا بعد أن ضربه بفأس وسكب البنزين عليه وأضرم النار فيه.
عثر على الضحية، البالغ 68 عاما، مساء أمس الأول الخميس، وقد اشتعلت فيه النيران، ولحقت به إصابات خطيرة، وذلك على طريق في "تشينوف"، وهي قرية تقع بين رادوم والعاصمة وارسو.
ورُصدت سيارة الكاهن في مكان الحادث فيما ألقي القبض عليه أمس الجمعة.
وذكر تقرير الادعاء أن الكاهن (60 عاما) وضحيته دخلا في مشادة أثناء السفر. ثم نفذ الكاهن الهجوم.
وتردد أن الدافع وراء الجريمة يتعلق بعقار نقله الرجل المشرد إلى الكاهن مقابل تعهد بتوفير سكن له ورعايته باقي حياته.  
وقال ممثل مكتب الادعاء العام في رادوم لوكالة "بي.إيه.بي" البولندية للأنباء إن التحقيق جار مع الكاهن بتهمة القتل المصحوب بوحشية شديدة.  
وذكر ممثلو الادعاء أن الرجل المشرد لقي حتفه جراء إصابات ناجمة عن حروق.
وأوقفت أبرشية وارسو الكاهن عن العمل. وكتب أدريان جالباس رئيس الأساقفة إلى أعضاء الأبرشية أنه ليس لديه تفسير لهذه "الجريمة البشعة". 

المصدر: د ب أ
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