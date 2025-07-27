يسرا اللوزي.. دكتورة تجميل

سعيد ياسين (القاهرة)



تصوّر الممثلة يسرا اللوزي حالياً دورها في فيلم «صقر وكناريا»، ويشارك بطولته محمد إمام، شيكو، يارا السكري، وانتصار، تأليف أيمن وتار، وإخراج حسين المنباوي.

أوضحت اللوزي أن «صقر وكناريا» يدور في إطار أكشن كوميدي حول ملاكم شاب يخوض صراعات عدة في رحلته نحو تحقيق النجاح. وأشارت إلى أنها تجسد في الفيلم شخصية دكتورة تجميل تتزوج من كاتب روائي يعيش حالة من الإحباط بسبب عدم ظهور أعماله إلى النور. وعن مشاركتها في بطولة الجزء السادس من مسلسل «المداح» مع حمادة هلال، قالت: سعيدة بمشاركتي في الجزء الخامس من «المداح»، خصوصاً أن المسلسل بشكل عام نال صدى لافتاً، وشخصيتي فيه بشكل خاص حققت نجاحاً جماهيرياً ونقدياً كبيراً، ولكني لا أعرف إذا ما كان لشخصيتي امتداد في الجزء الجديد أم لا، لا سيما أن العمل لا يزال في مرحلة الكتابة.