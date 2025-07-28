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شكران مرتجي في «عيلة الملك»

شكران مرتجي في «عيلة الملك»
29 يوليو 2025 01:42

علي عبد الرحمن (القاهرة) 

تواصل شكران مرتجى تصوير مشاهدها في مسلسل «عيلة الملك»، ويشاركها بطولته محمد الأحمد، وأمل عرفة، تأليف شادي كيوان، معن سقباني، وميادة إبراهيم، وإخراج محمد عبدالعزيز.
وأوضحت شكران أن أحداث المسلسل تدور في إطار اجتماعي معاصر، وتجسّد فيه شخصية «سندس»، التي تنطلق من حياة عائلة دمشقية وتتشعب في خطوط درامية مختلفة، ويتناول العمل قصة تاجر دمشقي يبتعد عن أسرته الفقيرة بعد زواجه من امرأة ذات نفوذ، ويبحث عن الثراء السريع، لكن حياته تأخذ منعطفاً غير متوقع. وأعربت شكران عن سعادتها بالتفاعل الإيجابي الذي حظي به المسلسل الإماراتي «الباء تحتها نقطة»، الذي شاركت بطولته مع جابر نغموش وفاطمة الحوسني، وعُرض على شاشة «قناة أبوظبي» في رمضان الماضي، وجسّدت فيه شخصية «أبلة سحر»، معلمة رياضيات تعمل في مدرسة لمحو الأمية، حيث تناول المسلسل قصة مجموعة نساء يلتحقن بالمدرسة لتعلّم القراءة والكتابة، وتدور مواقف طريفة بين النساء والمعلمات بسبب اختلاف اللهجات والثقافات.

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