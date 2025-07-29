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شيري عادل صحفية في «الرواية»

شيري عادل صحفية في «الرواية»
30 يوليو 2025 01:24

محمد قناوي (القاهرة) 

انتهت شيري عادل من تصوير مسلسل «الرواية»، ويشاركها بطولته أحمد فهمي، وآيتن عامر، تأليف شادي محسن، وإخراج أمير شوقي.
وأوضحت أن المسلسل يدور في إطار من التشويق حول عرض مسرحي ينتهي بمقتل بطلته، وتجسد فيه دور صحفية تسعى لكشف الحقيقة وحل لغز الجريمة. وأشارت شيري إلى أنها تعاقدت على بطولة حكاية «ديجافو»، وهي واحدة من 7 حكايات ضمن مسلسل «ما تراه ليس كما يبدو»، ويشاركها البطولة أحمد الرافعى، تأليف نسمة سمير. ويتناول العمل مجموعة من القضايا ذات الطابع الاجتماعي والإنساني، وتتألف كل حكاية من 5 حلقات.
من ناحية أخرى، تنتظر شيري عرض فيلم «أصل الحكاية»، ويشاركها بطولته خالد الصاوي، وهالة فاخر، تأليف وإخراج محمد أمين، وتجسّد فيه شخصية باحثة تكتشف حقائق تغير نظرتها للأحداث.

«أيام 3»
تترقب شيري عرض الجزء الثالث من مسلسل «أيام»، ويشاركها بطولته رياض الخولي، وحورية فرغلي، تأليف سماح الحريري، وإخراج محمد أسامة، وتجسد فيه شخصية فتاة تعيش في حارة شعبية، تفقد والديها في حادث، ويتولى عمها مسؤولية رعايتها.

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