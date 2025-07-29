«تيم لاب فينومينا أبوظبي».. أنشطة فنية مُبهرة وتجارب رقمية مُلهمة

تامر عبد الحميد (أبوظبي)



يقدم «تيم لاب فينومينا أبوظبي» الذي افتتح مؤخراً في المنطقة الثقافية بالسعديات في أبوظبي، تجربة استثنائية وفريدة تجمع بين الفن والتكنولوجيا والطبيعة، حيث تم تصميمه لإطلاق العنان للخيال الفني لدى الزوار، حيث يتطور التصميم الفني لكل قطعة فنية من خلال التفاعل بين الضوء والصوت والحركة. ويتكون المتحف من منطقتين متميزتين، هما «المنطقة الجافة» و«المنطقة الرطبة»، وتضم كل منطقة، أنشطة تفاعلية تمكن الزوّار من خوض تجارب فنية من خلال عروض مرئية وأعمال رقمية متنوعة تسمح بالتواصل مع البيئة المحيطة.

«تراكم الزمن»، «الضوء المتبلور الحي»، «أكوان مصغرة عائمة»، «غرافيتي الطبيعة»، «التجريد الذاتي»، «رفرفة الفراشات»، «أمواج»، «منحوتة ضوئية»، «الفراغ العائم».. تجارب متنوعة يقدمها «تيم لاب فينومينا»، وتوّفر للزوار خوض فعاليات مبهرة وملهمة، وقد تم تطوير هذه التجربة بالتعاون بين «دائرة الثقافة والسياحة – أبوظبي»، و«ميرال»، الشركة الرائدة في تطوير الوجهات والتجارب الغامرة في أبوظبي، ومجموعة «تيم لاب» الفنية العالمية، فضلاً عن تصمميه المعماري الذي يشير إلى أن المتحف يقدم تجربة فريدة تجمع بين الفن والتكنولوجيا والبيئة. بحسب ما أكده طوني أبي جبرائيل، الشريك الإداري في «إم زد للهندسة المعمارية»، الذي ترجم رؤية استثنائية في تصميم «تيم لاب فينومينا أبوظبي»، كمبنى يتفاعل مع الضوء ويحاكي الطبيعة، ملهماً تفسيرات متعددة تلفت الأنظار، وقال: إن العمارة تتجاوز مجرد المباني لتلامس الأحاسيس، وإن التجربة التي يشعر بها الزوار عند رؤية ودخول مبنى مصمم بطريقة غير تقليدية، تظل محفورة في ذاكرتهم. وتتجلى هذه الفلسفة بوضوح في «تيم لاب فينومينا أبوظبي». معرباً عن سعادته بالعمل على هذا المبنى الأيقوني في أبوظبي، التي يعتبرها «أغلى أرض في العالم»، نظراً لكونها تحتضن عدداً كبيراً من المؤسسات الثقافية المرموقة عالمياً.







جوهر الطبيعة

وأوضح طوني أن مجموعة «تيم لاب» الفنية، ومقرها طوكيو، تشتهر بتجاربها الرقمية الغامرة والتفاعلية المستوحاة من البيئة والطبيعة، ما يجعل فن «تيم لاب» ليس ثابتاً، بل يتحرك مع الزوار ويتغير مع الضوء والوقت، وهذا ما ألهمه لتصميم مبنى يبدو وكأنه جزء من الطبيعة، ونتيجة لذلك، جاء المبنى بتصميم يتحدى التصنيف، بأشكال عضوية بيضاء انسيابية، لا تقدم منظوراً واحداً أو تفسيراً محدداً. يراه بعضهم كثباناً رملية، وبعضهم الآخر يراه كغيوم أو سحب، فيما يراه آخرون أمواجاً. ولكن مهما كانت التفسيرات، فإن جوهر الطبيعة يتجلى في هذا التصميم الفريد. وهذا الفضول والشعور بالدهشة هو ما يدفع الزوار لدخول «تيم لاب فينومينا أبوظبي» لخوض هذه التجربة الاستثنائية.







دهشة وتشويق

لفت طوني أبي جبرائيل إلى أن «تيم لاب فينومينا أبوظبي» يُعد الأول من نوعه الذي يُصمم فيه مبنى لـ «تيم لاب» من الخارج إلى الداخل، حيث كانت مشاريع «تيم لاب» الأخرى حول العالم منشآت جاهزة يتم العمل على تصميمها الداخلي فقط، دون الاهتمام الكبير بمظهرها الخارجي. ولهذا، سعى المصممون إلى جعل المبنى جزءاً لا يتجزأ من التجربة بحد ذاتها، ليثير نفس المشاعر من الدهشة والتشويق التي تقدمها رحلة «تيم لاب» في الداخل. وقال: عند النظر إلى المبنى من الخارج، تظهر واجهته البيضاء المكونة من عدد لا يحصى من الألواح، حيث لا يوجد لوحان متماثلان، ما يضفي على المبنى، طابعاً عضوياً وغير متماثل. ومع غروب الشمس، تتحرك الظلال فوق سقفه، فيبدو وكأنه كيان ينبض بالحياة ويكاد يتنفس.





كرة سماوية

أشار طوني إلى أن الطبيعة العضوية لمبنى «تيم لاب فينومينا» تحولت إلى نقاط قوته، وقال: عندما أخبرنا فريق تيم لاب عن تجربة جديدة قاموا بابتكارها، وتتطلب تعديلات إنشائية – مثل عمل «الكرة السماوية» الذي يحتاج إلى ارتفاع 20 متراً، تمكّنا من تكييف التصميم العضوي للمبنى لاستيعاب هذا التصميم.







مفهوم الإبداع

يمتد متحف «تيم لاب فينومينا أبوظبي» على مساحة 17 ألف متر مربع، وهو ثمرة تعاون بين المجموعة الفنية العالمية «تيم لاب»، ودائرة الثقافة والسياحة - أبوظبي، ويشكّل إضافة جديدة ومهمة للمنطقة الثقافية في جزيرة السعديات، ويقدم أعمالاً فنية رائدة من مجموعة «تيم لاب الفنية العالمية»، حيث تُعيد الأعمال المعروضة تعريف مفهوم الإبداع من خلال تركيبات تفاعلية مُستلهَمة من التوازن بين الطبيعة والعالم الذي صنعه الإنسان والبيئة.