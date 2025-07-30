صبا مبارك تنتظر «220 يوماً»

محمد قناوي (القاهرة)



تنتظر صبا مبارك عرض مسلسل «220 يوماً» قريباً على إحدى المنصات الرقمية، ويشاركها بطولته كريم فهمي، حنان سليمان، عايدة رياض، وميرا دياب، تأليف محمود زهران، سيناريو وحوار سمر بهجت ونادين نادر، وإخراج كريم العدل.

يتألف المسلسل من 15 حلقة، وعن تجربتها فيه، قالت صبا: يتميز العمل بطابعه المختلف والمليء بالتفاصيل، وسيشاهد الجمهور تجربة درامية مشوقة، وسعيدة بتعاوني مجدداً مع كريم فهمي بعد تجربتنا السابقة في مسلسل «حكايات بنات» الذي عُرض قبل 8 سنوات. وأوضحت أنها تجسد في المسلسل شخصية زوجة روائي، يلعب دوره كريم فهمي، الذي يستشير زوجته في أعماله الأدبية، وآخرها رواية تحمل اسم «220 يوماً»، والتي ترمز إلى أحداث رئيسة ومحورية في العمل، حيث يخوض الثنائي رحلة عاطفية شائكة خلال 220 يوماً، خصوصاً عندما تعلم الزوجة أن زوجها يعاني مرضاً خطيراً.