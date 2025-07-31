الجمعة 1 أغسطس 2025 أبوظبي الإمارات
دبي °C
الشارقة °C
العين °C
عجمان °C
رأس الخيمة°C
الفجيرة°C
أم القيوين°C
مواقيت الصلاة
الفجر
الظهر
العصر
المغرب
العشاء
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أخبار اقتصادية أسواق أسهم عملات سلع
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أخبار اقتصادية أسواق أسهم عملات سلع
أبرز الأخبار
عدد اليوم
عدد اليوم
الترفيه

تسجيل رقم قياسي جديد لأطول ومضة برق

ومضة برق
31 يوليو 2025 18:20

اعتمدت المنظمة العالمية للأرصاد الجوية، اليوم الخميس، رقما قياسيا جديدا لأطول ومضة برق بلغ طولها 829 كيلومترا في منطقة السهول الكبرى في الولايات المتحدة.
رُصدت هذه الومضة بالغة الطول في 22 أكتوبر 2017، خلال عاصفة رعدية شديدة. وأوضحت المنظمة، في بيان، أن الومضة "امتدت من شرق تكساس إلى ضواحي كانساس سيتي، وغطت مسافة تعادل المسافة بين مدينتي باريس والبندقية الأوروبيتين".
وصادقت على الرقم القياسي الجديد لجنة من 11 خبيرا.
وكان الرقم القياسي السابق البالغ 768 كيلومترا، والذي رُصد أيضا في الولايات المتحدة، سُجّل بين ولايتي ميسيسيبي وتكساس في 29 أبريل 2020، واعتُمِدَ عام 2022. ويبلغ هامش الخطأ في هذه السجلات 8 كيلومترات زيادةً أو نقصانا.
وأوضحت المنظمة العالمية للأرصاد الجوية أن ومضة البرق، التي اعتُمِدَت اليوم الخميس "لم تُرصد خلال التحليل الأولي للعاصفة عام 2017، بل اكتُشِفَت خلال إعادة تقييم".
وأضافت المنظمة أن هذه الظاهرة كانت "إحدى أولى العواصف التي جمع خلالها القمر الصناعي الثابت للاستكشاف البيئي "غوز-16" (GOES-16)، التابع للإدارة الوطنية الأميركية للمحيطات والغلاف الجوي، بيانات عن "الومضات الضخمة"، أي تلك التي تتسم بطول مكاني وزماني كبير.
ووفقا لسجلات الأرقام القياسية المرتبطة بالبرق التي صادقت عليها المنظمة العالمية للأرصاد الجوية، فإن أطول مدة لوميض برقيٍّ هي 17,102 ثانية (18 يونيو 2020 في الأوروغواي وشمال الأرجنتين)، وأشدُّ ضربةٍ برق مباشرة فتكا قتلت 21 شخصا كانوا يحتمون في كوخ (1975 في زيمبابوي).

أخبار ذات صلة
اكتشاف آلية كونية جديدة لفهم تشكل البرق
تركيا تسجل درجات حرارة غير مسبوقة
المصدر: آ ف ب
البرق
الرعد والبرق
رعد
رقم قياسي
الرقم القياسي
آخر الأخبار
الرئيس اللبناني جوزيف عون
الأخبار العالمية
الرئيس اللبناني يطالب «حزب الله» بإلقاء السلاح وإسرائيل بالانسحاب
اليوم 01:48
فلسطينيون يبحثون عن طعام في موقع لتوزيع المساعدات بغزة (أ ف ب)
الأخبار العالمية
المبعوث الأميركي يزور غزة على وقع «المجاعة» ومقتل العشرات
اليوم 01:47
جندي أوكراني في تشاسيف يار - أرشيفية
الأخبار العالمية
أوكرانيا تنفي سيطرة القوات الروسية على مدينة استراتيجية
اليوم 01:46
الشيباني ولافروف خلال مؤتمر صحفي في موسكو
الأخبار العالمية
موسكو تدعو الرئيس السوري لحضور القمة الروسية - العربية
اليوم 01:45
آثار قصف ومعارك بين تايلاند وكمبوديا
الأخبار العالمية
دبلوماسيون أجانب يتفقدون أضرار اشتباكات تايلاند وكمبوديا
اليوم 01:44
للاشتراك بالنشرة الإخبارية
علوم الدار
الأخبار العالمية
اقتصاد
الرياضة
وجهات نظر
الترفيه
التعليم والمعرفة
فيديو
إنفوجراف
قصة صورة
كاريكاتير
برامج
عن الاتحاد
بيان الخصوصية
شروط الخدمة
اتصل بنا
إخلاء مسؤولية
Aletihad English
جميع الحقوق محفوظة لمركز الاتحاد للأخبار 2025©