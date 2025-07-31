تسجيل رقم قياسي جديد لأطول ومضة برق

اعتمدت المنظمة العالمية للأرصاد الجوية، اليوم الخميس، رقما قياسيا جديدا لأطول ومضة برق بلغ طولها 829 كيلومترا في منطقة السهول الكبرى في الولايات المتحدة.

رُصدت هذه الومضة بالغة الطول في 22 أكتوبر 2017، خلال عاصفة رعدية شديدة. وأوضحت المنظمة، في بيان، أن الومضة "امتدت من شرق تكساس إلى ضواحي كانساس سيتي، وغطت مسافة تعادل المسافة بين مدينتي باريس والبندقية الأوروبيتين".

وصادقت على الرقم القياسي الجديد لجنة من 11 خبيرا.

وكان الرقم القياسي السابق البالغ 768 كيلومترا، والذي رُصد أيضا في الولايات المتحدة، سُجّل بين ولايتي ميسيسيبي وتكساس في 29 أبريل 2020، واعتُمِدَ عام 2022. ويبلغ هامش الخطأ في هذه السجلات 8 كيلومترات زيادةً أو نقصانا.

وأوضحت المنظمة العالمية للأرصاد الجوية أن ومضة البرق، التي اعتُمِدَت اليوم الخميس "لم تُرصد خلال التحليل الأولي للعاصفة عام 2017، بل اكتُشِفَت خلال إعادة تقييم".

وأضافت المنظمة أن هذه الظاهرة كانت "إحدى أولى العواصف التي جمع خلالها القمر الصناعي الثابت للاستكشاف البيئي "غوز-16" (GOES-16)، التابع للإدارة الوطنية الأميركية للمحيطات والغلاف الجوي، بيانات عن "الومضات الضخمة"، أي تلك التي تتسم بطول مكاني وزماني كبير.

ووفقا لسجلات الأرقام القياسية المرتبطة بالبرق التي صادقت عليها المنظمة العالمية للأرصاد الجوية، فإن أطول مدة لوميض برقيٍّ هي 17,102 ثانية (18 يونيو 2020 في الأوروغواي وشمال الأرجنتين)، وأشدُّ ضربةٍ برق مباشرة فتكا قتلت 21 شخصا كانوا يحتمون في كوخ (1975 في زيمبابوي).