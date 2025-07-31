«الإعلام الإبداعي» و«أبوظبي للأفلام» يدعمان تصوير War 2 في أبوظبي

أبوظبي (الاتحاد)

في أعقاب إطلاق الإعلان التشويقي للفيلم البوليوودي الجديد War 2، الذي يترقبه عشاق السينما حول العالم، أعلنت «هيئة الإعلام الإبداعي» و«لجنة أبوظبي للأفلام» عن اختيار شركة الإنتاج «ياش راج فيلمز»، واستقطابها إلى إمارة أبوظبي، لتصوير الفيلم في عدد من أبرز مواقعها وأماكنها السياحية في جزيرة ياس، لتكون العاصمة الإماراتية الموقع الرئيس لتصوير أحداث فيلم الأكشن الأضخم War 2.

من المُقرّر عرض الفيلم عالمياً 14 أغسطس 2025، وسيكون متاحاً باللغات الهندية والتاميلية والتيلجو، وهو الجزء الثاني من العمل السينمائي الناجح «War» الذي حقق إيرادات قياسية في شباك التذاكر، ويُعتبر من أضخم الإنتاجات السينمائية الهندية. وهو إخراج أيان موكيرجي، إنتاج أديتيا تشوبرا تحت مظلة شركة «ياش راج فيلمز»، ويشارك في بطولته هريثيك روشان وإن. تي. آر جونيور، اللذان يحتفلان هذا العام بمرور 25 عاماً على مسيرتهما السينمائية من خلال هذا العمل.

يكتشف عشاق السلسلة في الجزء الثاني، أن عميل الهند الأول «كبير» الذي يؤديه هريثيك روشان، قد تمرّد وخرج عن القانون، بينما ينطلق العميل «فيكرام» الذي يجسده إن. تي. آر جونيور، في مهمة مطاردته وتقديمه للعدالة، ضمن مشاهد مليئة بالأحداث الدرامية المشوقة.

يُشكّل فيلم War 2 الإنتاج السينمائي البوليوودي الـ14 الذي يتم تصويره في أبوظبي، بدعم من «هيئة الإعلام الإبداعي» و«لجنة أبوظبي للأفلام»، ما يدعم مكانة العاصمة الإماراتية، كشريك موثوق ووجهة مُفضلة لصناعة السينما الهندية.

يُعتبر الفيلم التعاون الثالث مع «ياش راج فيلمز» بعد نجاح فيلمي Tiger Zinda Hai و Bunty Aur Bbali 2، وهو ما يعكس ثقة كبرى شركات الإنتاج الهندية في البنية التحتية المتطورة ومواقع التصوير الفريدة التي جعلت من أبوظبي وجهة عالمية رائدة لأضخم الأعمال السينمائية.

وقال محمد ضبيع، المدير العام لـ«هيئة الإعلام الإبداعي» بالإنابة: "تظل صناعة السينما الهندية في صدارة الشراكات التي نواصل الجهود لتعزيزها وتوسيعها مع شركات إنتاج موثوقة مثل «ياش راج فيلمز»، والتي تمتلك إرثاً يمتد لأكثر من 5 عقود".

وأضاف "نفخر باستقطاب مواهب عالمية لاكتشاف ما توفره أبوظبي من تنوع فريد في مواقع التصوير، وكفاءات ومهارات فنية متميزة، والاستفادة من برنامج الحوافز المُعزز من «لجنة أبوظبي للأفلام»، والذي أسهم في جعل أبوظبي وجهة مفضلة لاستقطاب الإنتاجات الضخمة من هوليوود وبوليوود والعالم العربي".

وقال سمير الجابري، رئيس «لجنة أبوظبي للأفلام» "لقد استحوذ الإعلان التشويقي للفيلم على اهتمام وحماس عُشاق السينما حول العالم وترقّبهم لفيلم War2. نحن نفخر بأن هذا الفيلم هو الإنتاج الهندي الضخم الـ14 الذي يحظى بدعم برنامج الحوافز المعزّز، بما يرسخ مكانة أبوظبي، موطناً رئيساً لصناعة السينما الهندية".