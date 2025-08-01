كريم محمود عبد العزيز يواجه هيمنة «التواصل الاجتماعي»

علي عبد الرحمن (القاهرة)

كشف الممثل كريم محمود عبد العزيز أنه تعاقد مؤخراً على بطولة فيلم «طلقني»، الذي تشاركه بطولته دينا الشربيني، تأليف أيمن بهجت قمر، وإخراج خالد مرعي. وينتمي إلى فئة الدراما الاجتماعية الكوميدية، ويتناول موضوع العلاقات الزوجية في العصر الحديث، وما تواجهه من تحديات في ظل هيمنة منصات التواصل الاجتماعي على تفاصيل الحياة اليومية.

وأوضح عبد العزيز أنه يجسّد في «طلقني» شخصية زوج طيب ومغلوب على أمره، يسعى جاهداً للحفاظ على استقرار حياته الزوجية، لكن محاولاته تصطدم بتعقيدات الواقع، حين تصل العلاقة إلى طريق مسدود، وتطلب زوجته الانفصال. وأشار إلى أن الفيلم يطرح تساؤلات عدة حول التحولات العاطفية والاجتماعية التي طالت مؤسسة الزواج، في ظل أنماط التواصل الحديثة.

وأعرب عبد العزيز عن سعادته بردود الفعل الإيجابية تجاه مسلسله «مملكة الحرير»، الذي عُرض مؤخراً على إحدى المنصات الرقمية، وتدور أحداثه حول 3 أشقاء تفرّقهم الأقدار، قبل أن تعيدهم صراعات السلطة إلى مواجهة مصيرية على العرش الملكي. وشارك في بطولته أحمد غزي، وأسماء أبو اليزيد، تأليف وإخراج بيتر ميمي.