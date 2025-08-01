السبت 2 أغسطس 2025 أبوظبي الإمارات
دبي °C
الشارقة °C
العين °C
عجمان °C
رأس الخيمة°C
الفجيرة°C
أم القيوين°C
مواقيت الصلاة
الفجر
الظهر
العصر
المغرب
العشاء
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أخبار اقتصادية أسواق أسهم عملات سلع
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أخبار اقتصادية أسواق أسهم عملات سلع
أبرز الأخبار
عدد اليوم
عدد اليوم
الترفيه

كريم محمود عبد العزيز يواجه هيمنة «التواصل الاجتماعي»

كريم محمود عبد العزيز
2 أغسطس 2025 01:06

علي عبد الرحمن (القاهرة) 

أخبار ذات صلة
لبلبة في 3 أفلام
«الشارقة السينمائي للأطفال» يستقبل الأعمال 6 أكتوبر

كشف الممثل كريم محمود عبد العزيز أنه تعاقد مؤخراً على بطولة فيلم «طلقني»، الذي تشاركه بطولته دينا الشربيني، تأليف أيمن بهجت قمر، وإخراج خالد مرعي. وينتمي إلى فئة الدراما الاجتماعية الكوميدية، ويتناول موضوع العلاقات الزوجية في العصر الحديث، وما تواجهه من تحديات في ظل هيمنة منصات التواصل الاجتماعي على تفاصيل الحياة اليومية.
وأوضح عبد العزيز أنه يجسّد في «طلقني» شخصية زوج طيب ومغلوب على أمره، يسعى جاهداً للحفاظ على استقرار حياته الزوجية، لكن محاولاته تصطدم بتعقيدات الواقع، حين تصل العلاقة إلى طريق مسدود، وتطلب زوجته الانفصال. وأشار إلى أن الفيلم يطرح تساؤلات عدة حول التحولات العاطفية والاجتماعية التي طالت مؤسسة الزواج، في ظل أنماط التواصل الحديثة.
وأعرب عبد العزيز عن سعادته بردود الفعل الإيجابية تجاه مسلسله «مملكة الحرير»، الذي عُرض مؤخراً على إحدى المنصات الرقمية، وتدور أحداثه حول 3 أشقاء تفرّقهم الأقدار، قبل أن تعيدهم صراعات السلطة إلى مواجهة مصيرية على العرش الملكي. وشارك في بطولته أحمد غزي، وأسماء أبو اليزيد، تأليف وإخراج بيتر ميمي.

كريم محمود عبدالعزيز
السينما
الأفلام السينمائية
السينما المصرية
الأفلام
الأفلام المصرية
كريم عبد العزيز
آخر الأخبار
فلسطينيون يحاولون الحصول على مساعدات إنسانية في بيت لاهيا (رويترز)
الأخبار العالمية
ترامب: نعمل على توفير الغذاء لأهالي غزة
2 أغسطس 2025
الرئيس الروسي فلاديمير بوتين
الأخبار العالمية
بوتين: روسيا تريد سلاماً دائماً ومستقراً في أوكرانيا
2 أغسطس 2025
وزير الخارجية الألماني خلال زيارته إلى بلدة «الطيبة» بالضفة الغربية
الأخبار العالمية
ألمانيا: اعتداءات المستوطنين في الضفة «إرهاب منظم»
2 أغسطس 2025
ليبيا... اتفاق على تعديل الإطار الدستوري لإجراء الانتخابات
الأخبار العالمية
ليبيا... اتفاق على تعديل الإطار الدستوري لإجراء الانتخابات
2 أغسطس 2025
طفلة وامرأة تبكيان أحد أقاربهما الذي قتل خلال محاولته الحصول على طعام في خان يونس (رويترز)
الأخبار العالمية
المتحدث باسم «الأونروا» لـ«الاتحاد»: العدوان الإسرائيلي حوّل غزة إلى «مقبرة جماعية» للأطفال
2 أغسطس 2025
للاشتراك بالنشرة الإخبارية
علوم الدار
الأخبار العالمية
اقتصاد
الرياضة
وجهات نظر
الترفيه
التعليم والمعرفة
فيديو
إنفوجراف
قصة صورة
كاريكاتير
برامج
عن الاتحاد
بيان الخصوصية
شروط الخدمة
اتصل بنا
إخلاء مسؤولية
Aletihad English
جميع الحقوق محفوظة لمركز الاتحاد للأخبار 2025©