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الترفيه

أصالة تختتم «مهرجان جرش» وتغني «لا مكان لا زمان»

أصالة تختتم «مهرجان جرش»
3 أغسطس 2025 17:32

أبوظبي (الاتحاد)
انتهت المطربة أصالة نصري من تسجيل وتصوير شارة وفيديو كليب مسلسل «لا مكان لا زمان»، الذي من المقرر عرضه على الشاشات قريباً، وهي من كلمات وألحان حسان زيود، وتوزيع ناصر الأسعد.
تم تنفيذ العمليات الفنية للمسلسل في أبوظبي، تحت إدارة «رولز» للإنتاج الفني، وتحت إشراف أمير مصطفى نعمو، والمنتج الفني يامن ست البنين. ويتكوّن من 30 حلقة موزعة على 10 ثلاثيات، ويُبنى على أحداث واقعية ضمن معالجة درامية تجمع بين التوثيق والتشويق.
يشارك في بطولة المسلسل غسان مسعود، دانا مارديني، عابد فهد، نانسي خوري، فادي صبيح، جفرا يونس، سامر إسماعيل، رامي أحمر، من تأليف عدد من كتاب السيناريو منهم: نجيب نصير، زهير الملا، عدنان لعودة، لؤي النوري، وإخراج صفوان نعمو.
وقد اختتمت أصالة مؤخراً فعاليات «مهرجان جرش» على المسرح الجنوبي، وأدت باقة من أغنياتها الشهيرة وسط تفاعل كبير وحضور لافت، من بينها: «أكثر من اللي أنا بحلم بيه»، «يمين الله»، «يسمحوا لي الكل»، «أسفة»، و«يا مجنون مش أنا ليلى».

أصالة نصري
مهرجان جرش
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