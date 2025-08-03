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الزهور «المعمرة» تزين شوارع العين

الزهور «المعمرة» تزين شوارع العين
4 أغسطس 2025 01:20

إيهاب الرفاعي (العين)

تزين 550.000 زهرة من نوع «فينكا روزا» بألوانها الزاهية شارع خالد بن الوليد في مدينة العين، وتُعد زهرة «فينكا روزا»، من الزهور المعمّرة صيفًا، وتتميز بتحمّلها الشديد للحرارة والرطوبة والجفاف.
كما تم تزويد الشارع بإنارات ديكورية وأرضية، إلى جانب كراسي جلوس وسلات موزعة في المواقع الاستراتيجية لتوفير بيئة نظيفة وجذابة لمرتادي المكان، ضمن رؤية البلدية لتحسين جودة الحياة.
وتحرص بلدية العين على الاهتمام بزراعة الزهور في مختلف مناطق المدينة، حيث تزينت المدينة بأكثر من 2.3 مليون زهرة موسمية، تتميز بألوانها الزاهية وروائحها العطرية وتناسق أحجامها وتدرج ألوانها.

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