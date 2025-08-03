شيخة الجابري تكتب: فضائح على الهواء مباشرة

لفتت انتباهي يوم أمس فتاة من دولة خليجية كانت تبث على إحدى وسائل التواصل الاجتماعي، وهي تصرخ وتتوعد وتبكي بحرقة لم أرها في حياتي، بكاء ندم وربما خوف من فضيحة. لستُ أدري، لكنني سمعتها توجه الدعوات على الذين تعرضوا لها ونشروا فيديو خاصاً بها، يبدو أن أحداً ما التقطه لها وهي برفقة شخص قد يكون زوجها، ونشره على أنه حبيبها، الأمر الذي أزعجها وسبب لها مشكلات، جعلها تبكي وتتلوى وتنتحب من الحال التي وصلت إليها بعد نشر الفيديو.

وكانت الفتاة تتساءل: كيف استطاع الذي قام بهذا العمل الدنيء أن ينشره، وأن يضع عليه تعليقاً يحمل اسمها واسم عائلتها، ثم أردف فلانة مع حبيبها؟! الحقيقة أن الأمر مخيف جداً، لم تعد هناك حواجز أخلاقية وقيمية تردع بعض الناس الذين يتعدون على خصوصيات الآخرين ويتسببون لهم بمشكلات وفضائح أسرية ومجتمعية، ولأن الرادع لا يكفي والتشريعات والقوانين في بعض الدول لا تخدم مستخدمي ورواد ما يسمى بـ «وسائل التواصل»، والتي هي بعيدة جداً عن هذا المفهوم ولا تحميهم عند حدوث مثل هذه الاختراقات لهم ولخصوصياتهم.

موضوع تلك الفتاة يحيلنا إلى الحديث عن مدى الاستهتار من بعض رواد «وسائل المشاكل الاجتماعية»، الذين لم تعد توقفهم قيم أو خوف على أنفسهم وعلى أسرهم، هناك سيل من السماجة والمغثة فيما يبث على مدار الساعة، بشر كشفوا عن خصوصياتهم على الملأ، ولم يعد أحد يواري «سوءة أخيه»، بل يُمعن في فضحه وجعله سلعة رخيصة وبضاعة رديئة معروضة للجميع، و«اللي ما يشتري يتفرج».. كما يقولون.

ونظل نتساءل: لماذا هذا التغير الاجتماعي المفاجئ والصادم؟ هل هي الرغبة في بناء الثروات، ورص الدولارات، واقتناء الملابس والسيارات، والألماس والمجوهرات؟ هناك أمر مريب يحدث، ناس كانوا يعيشون في القاع في بعض الدول، أصبحوا فجأة من رواد الأعمال، ويملكون من الثروات ما يضع ألف سؤال حولهم، وهناك أطباء، ودجّالون ومشعوذون وحفلات زار تبث على الهواء، وهناك أشياء كثيرة تثير الاشمئزاز والتقزز.

ترى ماذا سيحدث لو تم حجب تلك المواقع التي ضيّعت الكثيرين، ولوثت العقول، وشجّعت الفتيات والشباب على الخطأ، والدخول في مناطق خطرة تنذر بعواقب مجتمعية لا تحمد عقباها؟ هناك غرف الظلام التي تديرها عصابات لبيع الأعضاء وخطف الأطفال، من أين جاؤوا بكل هذا الشر؟! لم يعد أحد يخاف من شيء «كله بيضرب في كله» للأسف.

إن واقع الحال بحاجة إلى مراجعة وحل جذري، وبتر فوري لكل تلك الفضائحيات، والمهاترات، والعُري الأخلاقي غير المسؤول، فمن سيقوم بذلك؟