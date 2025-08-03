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الترفيه

زينة.. إعلامية في «الشيطان شاطر»

زينة.. إعلامية في «الشيطان شاطر»
4 أغسطس 2025 01:20

علي عبد الرحمن (القاهرة) 

تشارك زينة في بطولة فيلم «الشيطان شاطر» مع أحمد عيد، وحنان سليمان، تأليف لؤي السيد، وإخراج عثمان أبو لبن.
وصرحت زينة بأنها تجسد في الفيلم شخصية إعلامية شهيرة وطموحة تتورط في سلسلة من المفاجآت، وتجد نفسها في قلب صراع بين الخير والشر، بعدما تؤثر حلقات برنامجها على مسار الأحداث، وتدفع الجميع نحو مواجهات غير متوقعة.
من ناحية أخرى، تنتظر زينة عرض فيلمها الجديد «بنات الباشا»، المأخوذ عن رواية للكاتبة نورا ناجي، وتشاركها بطولته سوسن بدر، وناهد السباعي، سيناريو محمد هشام عبية، وإخراج ماندو العدل، وتجسد فيه شخصية فتاة عاملة في أحد مراكز التجميل الشهيرة.
وتواصل زينة تصوير مشاهدها في مسلسل «ورد وشيكولاتة»، وتدور أحداثه في 10 حلقات متصلة، وهو مستوحى من قصة حقيقية، ومأخوذ عن رواية تحمل الاسم نفسه للكاتب محمد طارق، ويشارك في بطولته محمد فراج، ومها نصار، سيناريو وحوار دعاء عبد الوهاب، وإخراج ماندو العدل.

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