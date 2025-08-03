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غيث الهايم يُطلق «إي عشقته»

غيث الهايم يُطلق «إي عشقته»
4 أغسطس 2025 01:20

أبوظبي (الاتحاد)

أطلق الفنان الإماراتي غيث الهايم أحدث أعماله الغنائية بعنوان «إي عشقته»، وصورها على طريقة الفيديو كليب في دبي، برؤية مختلفة وجديدة، مستخدماً آلات موسيقية تمزج بين الطابعين العربي والغربي.
جدّد غيث تعاونه في «إي عشقته» مع الملحن والموزع الموسيقي حاتم منصور، برؤية موسيقية تواكب أعلى تقنيات التسجيل والصوت والتوزيع، كما تعاون في كلماتها مع الشاعر محمد القاسمي، وحذيفة الفارس الذي تولى عمليتي المكس والماسترينج.
ظهر غيث في الكليب المصوّر بإطلالة مختلفة، تحت قيادة المخرج ساري منير، في أول تعاون يجمعهما، ويقول مطلع كلمات الأغنية:
إيه عشقته يوم شفته وكان أول حب عشته.. إيه هويته وبغيته وليتني ما عرفته.. كل نظرة في عيونه شفتها كانت حنونة.. بعدها سلمت قلبي بين أياديه المصونة.
وبمناسبة إطلاق الأغنية على المنصات الموسيقية الرقمية في الإمارات والخليج والوطن العربي، وموقع «يوتيوب»، قال غيث: تُعبّر «إي عشقته» التي تم تنفيذها في استديوهات صلاح الياسري، عن خطواتي الجديدة التي تحمل الوعي الفني، وتُمثّل محطة في مشروع متكامل قادم، أعبّر من خلاله عن التزامي برؤية فنية تحاكي الصوت، ونقاء الصورة، وأسلوب التقديم والأداء، مع حرصي على تقديم محتوى غنائي يتجاوز الطرح التقليدي، وفق أعلى المعايير المهنية في عالم صناعة الأغنية.

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