"كابونجا" يسحب 20 سيارة لتسجيل رقم عالمي جديد

جرّ المصارع المصري أشرف محروس، المعروف بأشرف كابونجا، 20 سيارة لمسافة 10 أمتار، يوم الجمعة، في محاولة لتسجيل رقم قياسي عالمي جديد في موسوعة غينيس.

وقال كابونجا، البالغ من العمر 44 عاما، إن هذه هي محاولته السابعة لتسجيل رقم قياسي جديد.

وأضاف أنه جرّ 20 سيارة بوزن يقارب 27 ألف كيلوجرام أمام حشد من الجماهير التي صفقت له في مدينة العاشر من رمضان بمحافظة الشرقية المصرية.

وقال "أنا اسمي أشرف محروس الشهير بأشرف كابونجا، مواليد الإسماعيلية، عندي 44 سنة، حاصل على ست شهادة موسوعة غينيس كأقوى رجل في العالم. المحاولة دي إن شاء الله السابعة. أنا أساسا لاعب كونج فو، ماي تاي، شودو كاي، كيك وان، كيك بوكس، جودو، وكنت مدرب في كلية ضباط الاحتياط".

وأضاف "أنا سحبت 20 عربية (سيارة) لمسافة 10 متر. المفروض كانت تبقى خمسة متر لكن شديتهم (سحبتهم) لعشرة متر، فضل من ربنا. شديت 20 عربية، أقل عربية 1200 كيلو إلى 1650 كيلو".

وتابع قائلا "أكتر واحد سحب عربيات كان هو البطل العملاق كيفن فاست من كندا، سحب 15 عربية. العربية الواحدة وزنها كان يقارب 850 إلى 900 كيلو. وأنا سحبت النهار ده 20 عربية، أقل عربية فيها 1200 كيلو".

وسجل "كابونجا" اسمه في موسوعة غينيس للأرقام القياسية سابقا بفعاليات منها "أثقل قطار يُجرّ بالأسنان" و"أثقل قاطرة تُجرّ" و"أكبر عدد من البيض النيء يُكسر ويُؤكل في 30 ثانية" وغيرها.

حصل كابونجا على لقبه لمهارته في كرة القدم، وأطلقه عليه أصدقاؤه نسبة للاعب نادي الزمالك السابق من جمهورية الكونغو كابونجو كاسونجو.