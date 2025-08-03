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موجة حر جديدة تجتاح شبه الجزيرة الإيبيرية

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3 أغسطس 2025 21:47

أعلنت حالة التأهب البرتقالية، ثاني أعلى مستوى، في عدة مناطق إسبانية، اليوم الأحد، بسبب ارتفاع درجات الحرارة، بينما تواجه البرتغال "مخاطر مرتفعة" باندلاع حرائق في ما قد يكون موجة الحر الثانية هذا الصيف في شبه الجزيرة الإيبيرية.
وكتبت وكالة الأرصاد الجوية الإسبانية على منصة "إكس"، أنه "قد تكون درجات الحرارة خلال النهار أعلى من المعدل الطبيعي بمقدار 5 إلى 10 درجات مئوية في معظم شبه الجزيرة".
وأضافت "يرجح أن تستمر موجة الحر لفترة طويلة أقله حتى الأحد المقبل".
وقد تصل الحرارة إلى 42 درجة مئوية الأحد في أجزاء من إكستريمادورا (غرب) والأندلس (جنوب) حيث تركزت معظم الإنذارات البرتقالية، ثاني أعلى مستوى، الصادرة عن وكالة الأرصاد الجوية في إسبانيا.
وثمة مناطق واسعة في البلاد معرضة أيضا لخطر اندلاع حرائق غابات. ولا يزال عناصر الإطفاء يحاولون السيطرة على حريق في مدينة فيلارديفوس (شمال غرب) أتى على مساحة 570 هكتارا.
تتأثر البرتغال المجاورة أيضا بالحرارة. وأعلنت الحكومة أن خطر اندلاع الحرائق "مرتفع جدا" بين الأحد والخميس.
وقالت وزيرة الداخلية ماريا لوسيا أمارال، أمس السبت "سيكون الأسبوع المقبل صعبا".
وتسعى فرق الإطفاء في البرتغال، اليوم الأحد، إلى إخماد عدة حرائق، أخطرها في منطقة فيلا ريال (شمال) حيث نشر مئات العناصر.
منذ بداية العام، أتت الحرائق على مساحة تزيد على 25700 هكتار في البرتغال، وفقا لنظام معلومات حرائق الغابات الأوروبي.
ويحذر العلماء، منذ سنوات، من تأثير تغير المناخ على موجات الحر والجفاف وغيرها من الظواهر الجوية القصوى والتي أصبحت أكثر شدة وتواترا.

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المصدر: آ ف ب
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البرتغال
آخر الأخبار
شسياح يبحثون عن ماء بارد عند نافورة في مدينة قرطبة
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