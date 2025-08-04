عيسى عبيد يبتكر تطبيقاً ذكياً لخدمة الصحة المجتمعية

خولة علي (أبوظبي)



كرس الإماراتي عيسى خلفان عبيد آل علي شغفه بالرياضة واللياقة البدنية، ليحول رؤيته المستقبلية إلى واقع رقمي متكامل، من خلال ابتكاره التطبيق الذكي 24DIGI، الذي يجمع بين الصحة، الذكاء الاصطناعي، وروح الابتكار، ويتميز بكونه منصة وطنية رائدة تُعيد تعريف مفهوم اللياقة والصحة المجتمعية، وتمنح المستخدمين تجربة استثنائية تمزج بين التوجيه الذكي، وتقديم حلول متقدمة تحاكي احتياجات الأفراد.



نقلة نوعية

مع تصاعد دور التطبيقات الذكية في حياة الأفراد اليومية، يؤمن الشاب عيسى عبيد أن التكنولوجيا قادرة على إحداث ثورة في أنماط الحياة الصحية، وهو ما دفعه إلى إطلاق هذا التطبيق الذكي، الذي يمثل منصة إماراتية مبتكرة.

وعن مميزات التطبيق يقول عبيد: سعيت إلى تقديم مشروع متكامل يجمع بين الصحة واللياقة والذكاء الاصطناعي، ليكون بمثابة نقلة نوعية على مستوى التطبيقات الذكية محلياً وعالمياً. ويضيف: يشهد سوق التطبيقات الذكية نشاطاً كبيراً وتنافساً متسارعاً، نظراً لتنوع الاهتمامات وتزايد الحاجة إلى حلول سريعة وفعالة.

5 تطبيقات

يوضح عبيد أن التطبيق يتميز بكونه 5 تطبيقات في آن واحد، حيث يضم منصة (C BY AI) لصناعة برامج غذائية، بالإضافة إلى تطبيق لخاصية الطلبات اليومية، وتطبيق خاص بالتوصيل، وقسم للتحديات والمنافسات والمغامرات، فضلاً عن منصة لنظام التحليل المتقدم المخصص لـ «الإسوارة الذكية» (24BRECLA).



إسوارة ذكية

لفت عبيد إلى أن الفكرة انطلقت من حاجة المجتمع إلى أداة شاملة تسهل إدارة الصحة واللياقة، وتكون مناسبة لمختلف فئات المجتمع، مع تركيز خاص على دعم كبار السن وأصحاب الهمم، ويقول: دمج نماذج الذكاء الاصطناعي في تصميم البرامج الغذائية والتدريبية، أبرز ما يتفرد به التطبيق، فضلاً عن «الإسوارة الذكية» القادرة على التنبؤ بالمخاطر الصحية، ما يجعلها أداة استباقية لحماية المستخدمين. كما حرصت على توفير واجهة استخدام سهلة مدعومة بشخصيتين افتراضيتين هما «مريم» و«خلفان»، لتوجيه وإرشاد المشتركين.



خطط مستقبلية

يتوقع عبيد أن يترك التطبيق أثراً ملموساً على نمط حياة الأفراد من خلال توفير تجارب مجتمعية تفاعلية عبر قسمي التحديات والرحلات الرياضية.

ويقول: خطتنا المستقبلية هي التوسع خليجياً وعربياً ثم عالمياً، مع تطوير نسخ جديدة مدعومة بنماذج ذكاء اصطناعي متقدمة، لنكون السباقين في تقديم تجارب استثنائية تدعم صحة المجتمع.



أحدث التقنيات

يوضح عيسى خلفان عبيد آل علي أنه بعد 20 عاماً من الخدمة في وزارة الدفاع في مجال العمليات الخاصة، قرر تنفيذ منصة متطورة تُعيد تعريف مفهوم اللياقة البدنية، باستخدام أحدث تقنيات الذكاء الاصطناعي؛ تهدف إلى تقديم تجربة صحية متكاملة تعتمد على برامج غذائية دقيقة، وحلول رقمية مبتكرة، تعزز أسلوب الحياة المثالي، وتخدم صحة المجتمع.