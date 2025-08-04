حديقة الحيوانات بالعين تعزز مفهوم استدامة البيئة المحلية

العين (وام)



عززت حديقة الحيوانات بالعين مفهوم استدامة البيئة المحلية عبر دعم التنوع البيولوجي في مختلف النظم البيئية. وحافظت الحديقة على التوازن البيئي وضمان استمرار النباتات بكفاءة من خلال اختيار الأنواع المحلية بعناية مثل أشجار السدر والسمر والقرط والعصبج والشوع وغيرها لتعيش في بيئة متناسقة ومتكافئة، وزرعت أكثر من 214 شجرة غاف في أرجاء الحديقة لتميزها بالتكيف مع أصعب الظروف المناخية.وقدمت الحديقة العديد من الحلول من منطلق سعيها الدائم نحو الاستدامة والمحافظة على الموارد، حيث تم استبدال العشب الطبيعي في بعض المناطق بمزيج من النباتات المحلية والحصى، وساهم ذلك في تقليل استهلاك المياه وإعادة تشكيل البيئة المحيطة لتعكس البيئة الطبيعية لدولة الإمارات.

وتتسابق العديد من الفرق في الحديقة لابتكار وسائل لإعادة استخدام أجزاء متنوعة من هذه الأشجار، بدءاً من الفروع وصولاً إلى قطع اللحاء، فمن هذه الأجزاء ما يستخدم كطعام لمختلف الحيوانات ومنها ما يستخدم للتنسيق والتجميل وبعضها للصيانة.

وأسست الحديقة بنكاً للبذور للمحافظة على التراث البيئي، حيث يحتوي على ما يزيد على 50 نوعاً من النباتات المحلية وغير المحلية تم تصنيفها وتخزينها بعناية لضمان استمراريتها وتوفرها في المستقبل.