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الترفيه

تارا عماد تعيش نشاطاً فنياً

تارا عماد
7 أغسطس 2025 01:04

محمد قناوي (القاهرة)

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تعيش الممثلة تارا عماد حالة من النشاط الفني هذا العام، حيث تصور مشاهدها في مسلسل «ولاد الأبالسة»، بطولة على الطيب، وسما إبراهيم، من تأليف أمين جمال وشريف يسري، وإخراج محمد أسامة. يتألف المسلسل من 30 حلقة، وتدور أحداثه في إطار درامي اجتماعي مشوّق.
وتؤدي تارا البطولة النسائية في حكاية «أنت فقط»، ضمن حلقات مسلسل «ما تراه ليس كما يبدو»، وتتألف الحكاية من 5 حلقات، وتجسّد فيها شخصية صحفية طموحة ومجتهدة.
وأعربت تارا عن سعادتها بردود الفعل الإيجابية تجاه مسلسل «كتالوج» الذي عُرض مؤخراً، وتدور أحداثه في إطار اجتماعي تشويقي حول شخصية «يوسف»، الأب الذي يجد نفسه في مواجهة مسؤولية تربية طفليه بعد وفاة زوجته.
وعلى صعيد السينما، تعاقدت تارا مؤخراً على بطولة فيلم «وتر واحد»، مع مغني الراب «ويجز»، في أولى تجاربه التمثيلية. كما انتهت من تصوير فيلم «شريط 6»، ويشاركها بطولته خالد الصاوي، ومحمد الشرنوبي.
وتنتظر تارا عرض فيلم «درويش»، بطولة عمرو يوسف، ودينا الشربيني، وتقدم فيه مشاهد «أكشن» ومطاردات للمرة الأولى.

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