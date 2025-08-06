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الترفيه

عمرو يوسف في «موسم صيد الغزلان»

عمرو يوسف
7 أغسطس 2025 01:04

سعيد ياسين (القاهرة)

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تعاقد الممثل عمرو يوسف على بطولة فيلم «موسم صيد الغزلان»، المأخوذ عن رواية للكاتب أحمد مراد، ويجسّد شخصية شاب يحلم بأنه يعيش في عصر متقدم، يشهد الكثير من الاختراعات والابتكارات الفريدة.
وأوضح أن أحداث الرواية تدور في المستقبل الذي يحاول الكاتب استشرافه بقليل من الخيال، معتمداً على ما وصل إليه العالم من تقدم علمي وتقنيات حديثة.
وأعرب يوسف عن سعادته بتعاونه الأول مع أحمد مراد، بعد نجاحاته السابقة في أفلام «كيرة والجن»، «تراب الماس»، و«الفيل الأزرق»، مشدداً على أهمية الاستعانة بأعمال أدبية، مثلما حدث معه من قبل في فيلم «هيبتا المحاضرة الأخيرة» عن رواية محمد صادق.
ويواصل يوسف تصوير دوره في فيلم «السلم والثعبان 2 - لعب عيال»، تأليف أحمد حسني، وإخراج طارق العريان.

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