«حلبة مرسى ياس» تسجّل إنجازاً تاريخياً إقليمياً

أبوظبي (الاتحاد)



نظّمت «هيئة الإعلام الإبداعي» وشركة «إثارة» - المُشغّل الرسمي لـ «حلبة مرسى ياس»، حدثاً استثنائياً يرسّخ مكانة أبوظبي وجهة عالمية لصناعة السينما، حيث تحوّلت «حلبة مرسى ياس» إلى صالة عرض سينمائي فريدة من نوعها. واستضافت الحلبة العرض الإقليمي الأول لإنتاج سينمائي عالمي ضخم هو F1 The Movie، في سابقة هي الأولى من نوعها على مستوى المنطقة.

يعكس هذا الإنجاز البارز الإمكانات الهائلة التي تتمتع بها أبوظبي في استضافة فعاليات عالمية المستوى في مواقع أيقونية، ويُعزز مكانتها مركزاً إقليمياً وعالمياً لصناعة الأفلام واستضافة العروض الافتتاحية على السجادة الحمراء.

استقبل الحدث أكثر من 1000 ضيف ضمن عرض مسائي خاص داخل صالة سينما بُنيت خصيصاً على المنعطف الخامس للحلبة الشهيرة. وامتدت مساحة الصالة على ما يعادل ملعبي كرة قدم، وتضمنت 700 مقعداً و135 مكبّر صوت، وتم إنجاز بنائها في زمن قياسي لم يتجاوز أسبوعين، لتُقدّم للجمهور تجربة مشاهدة غامرة للفيلم الذي تضمّن أكثر من 35 دقيقة من المشاهد المُصوّرة داخل وحول «حلبة مرسى ياس»، وأثناء سباق «جائزة الاتحاد للطيران الكبرى للفورمولا 1» في أبوظبي الفعلي، بالإضافة إلى لقطات خلابة لمعالم المدينة.

تم تصوير الفيلم في أبوظبي على مدار 29 يوماً خلال 3 مراحل إنتاجية، وشمل مشاهد حماسية عالية في أجواء السباقات، إضافة إلى لقطات مبهرة لأفق العاصمة الإماراتية ومعالمها.





وحظي الإنتاج بدعم كامل من «هيئة الإعلام الإبداعي» و«لجنة أبوظبي للأفلام» ضمن برنامج الحوافز المُعزز الذي تقدمه اللجنة، والذي يوفر ميزة الاسترداد المالي والدعم المتكامل في مجالات التصاريح، والخدمات اللوجستية، والتنسيق بين الجهات، ما يعكس منظومة الإنتاج الشاملة التي توفرها أبوظبي.وقال محمد ضبيع، المدير العام لـ «هيئة الإعلام الإبداعي» بالإنابة: نفخر بهذه اللحظة التي تمثل إنجازاً كبيراً ليس فقط لقطاعنا الإبداعي، بل لكل من أسهم في ترسيخ مكانة أبوظبي وجهة مفضلة لإنتاجات السينما العالمية. وجاءت استضافة العرض الإقليمي الأول على مضمار سباق حقيقي، ويتضمن مشاهد صُوّرت في قلب المدينة، ليؤكد كفاءة البنية التحتية وروح التعاون التي تميز منظومتنا الإبداعية.

وأعرب مسؤولو «إثارة»، المُشغّل لـ «حلبة مرسى ياس» والجهة المُنظّمة لسباق «جائزة الاتحاد للطيران الكبرى للفورمولا 1» في أبوظبي، عن ترحيبهم بالحدث، واعتباره إنجازاً جديداً يُضاف إلى سجل الحلبة الأيقونية، التي حظيت باعتراف عالمي، بفضل ابتكاراتها وتنوع تجارب الترفيه والثقافة التي تقدمها منذ افتتاحها عام 2009.

وقال علي البشر، المدير العام لـ «حلبة مرسى ياس»: إن يتم اختيار الحلبة لتكون موقع العرض الإقليمي الأول لفيلم عالمي ضخم، بعدما ظهرت فيه كموقع رئيسي للتصوير، هو لحظة تاريخية لأبوظبي وجزيرة ياس ولكافة شركائنا في تنظيم الجائزة الكبرى، وهو دليل على تحول الحدث والمدينة لمعالم ثقافية عالمية تتجاوز حدود الرياضة.