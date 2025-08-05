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الترفيه

دراسة: التكنولوجيا ترافق الطفل الألماني منذ مرحلة ما قبل المدرسة

دراسة: التكنولوجيا ترافق الطفل الألماني منذ مرحلة ما قبل المدرسة
6 أغسطس 2025 00:34

كشفت دراسة حديثة نشرتها مؤسسة «بيتكوم» في برلين، أمس الثلاثاء، أن معظم الأطفال في ألمانيا يبدأون استخدام الهواتف الذكية في سن السابعة، ويملكون أول جهاز خاص بهم غالباً بحلول سن التاسعة.
وأظهرت الدراسة، التي شملت آراء 1004 آباء، أن الأطفال يتعرّفون أولاً على وسائل الإعلام من خلال التلفزيون، إذ يبدأ بعضهم بمشاهدته منذ سن الرابعة. ومع التقدّم في العمر، يتوسّع استخدامهم للتكنولوجيا: ففي سن السابعة يستخدمون الحواسيب الشخصية أو المحمولة، وفي الثامنة الحواسيب اللوحية، وفي التاسعة أجهزة ألعاب الفيديو.
أما في سن الحادية عشرة، فيمتلك معظم الأطفال ساعة ذكية، رغم أن هذه الأجهزة غالباً ما يتم شراؤها من قبل الآباء لأغراض المراقبة، وليس بطلب من الأطفال أنفسهم.
وأشارت الدراسة إلى أن العديد من الآباء يمنحون أبناءهم هواتف ذكية في سن مبكرة جداً، وهو ما يثير قلق خبراء التربية والسلامة، الذين يوصون بعدم منح الطفل هاتفاً ذكياً إلا عندما يكون قادراً على فهم مخاطر الإنترنت وحماية نفسه، وعادة ما يكون ذلك بين سن 12 و13 عاماً.

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المصدر: وكالات
دراسة
ألعاب الفيديو
بيتكوم
ألمانيا
برلين
الأطفال
الهواتف الذكية
التكنولوجيا
التلفزيون
الأجهزة الذكية
الحواسيب الشخصية
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