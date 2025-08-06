الأربعاء 6 أغسطس 2025 أبوظبي الإمارات
دبي °C
الشارقة °C
العين °C
عجمان °C
رأس الخيمة°C
الفجيرة°C
أم القيوين°C
مواقيت الصلاة
الفجر
الظهر
العصر
المغرب
العشاء
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أخبار اقتصادية أسواق أسهم عملات سلع
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أخبار اقتصادية أسواق أسهم عملات سلع
أبرز الأخبار
عدد اليوم
عدد اليوم
الترفيه

شعاب الحاجز المرجاني العظيم بأستراليا تشهد تراجعاً قياسياً

الحاجز المرجاني العظيم
6 أغسطس 2025 08:44

أظهر بحث للمعهد الأسترالي لعلوم البحار صدر اليوم "الأربعاء"، أن الحاجز المرجاني العظيم في أستراليا عانى من أكبر تراجع في الغطاء المرجاني في اثنتين من مناطقه الثلاث خلال العام الماضي، وذلك بعد ابيضاض واسع النطاق للشعاب كان من بين الأسوأ على الإطلاق.

 

وقال المعهد إن الحاجز المرجاني العظيم شهد أكبر تراجع سنوي في الغطاء المرجاني في منطقتيه الشمالية والجنوبية منذ بدء مراقبته قبل 39 عاما، إذ انخفض الغطاء المرجاني بما يتراوح بين الربع والثلث بعد نمو قوي على مدى عدة سنوات.

 

من جهته قال مايك إيمزلي رئيس برنامج الرصد طويل الأجل في المعهد، نشهد الآن تقلبا متزايدا في مستويات الغطاء المرجاني الصلب، لافتا إلى أن هذه الظاهرة تكشفت على مدى 15 عاما الماضية وتشير إلى ضغوط على النظام البيئي.

 

أخبار ذات صلة
أستراليا: حل الدولتين أفضل فرصة لتحقيق السلام في الشرق الأوسط
لويس ميلر ينضم إلى بلاكبيرن

ويمتد الحاجز المرجاني العظيم، وهو أكبر نظام بيئي حي في العالم، على مسافة 2400 كيلومتر قبالة ساحل ولاية كوينزلاند بشمال أستراليا.

 

ومنذ عام 2016، شهد الحاجز المرجاني العظيم خمسة فصول صيف عانى فيها من الابيضاض واسع النطاق للشعاب المرجانية، وهي ظاهرة تتحول فيها أجزاء كبيرة من الشعاب إلى اللون الأبيض بسبب الإجهاد الحراري مما يعرضها لخطر الموت.

 

وقال التقرير إن ما حدث خلال عام 2024 كان له أكبر أثر مسجل على الشعاب المرجانية على الإطلاق، إذ حدث ابيضاض يتراوح بين مرتفع إلى شديد بالمناطق الثلاث.

 

 

المصدر: وكالات
أستراليا
الشعاب المرجانية
الحاجز المرجاني العظيم
آخر الأخبار
«الخماسي الحديث» يشارك في «عربية الإسكندرية»
الرياضة
«الخماسي الحديث» يشارك في «عربية الإسكندرية»
اليوم 10:00
سون يبدأ المهمة مع لوس أنجلوس من «الجناح الفخم»!
الرياضة
سون يبدأ المهمة مع لوس أنجلوس من «الجناح الفخم»!
اليوم 09:45
ضابط أمن بولندي يقف في حراسة أمام القصر الرئاسي في وارسو
الأخبار العالمية
رئيس بولندا الجديد يؤدي اليمين الدستورية
اليوم 09:31
مباراتان في يوم واحد.. «مشهد مُتكرر» مع ليفربول!
الرياضة
مباراتان في يوم واحد.. «مشهد مُتكرر» مع ليفربول!
اليوم 09:30
«أوبن أيه آي»
الذكاء الاصطناعي
"أوبن ايه آي" تطلق نماذج ذكاء اصطناعي مفتوحة توفر إمكانات متقدمة
اليوم 09:15
للاشتراك بالنشرة الإخبارية
علوم الدار
الأخبار العالمية
اقتصاد
الرياضة
وجهات نظر
الترفيه
التعليم والمعرفة
فيديو
إنفوجراف
قصة صورة
كاريكاتير
برامج
عن الاتحاد
بيان الخصوصية
شروط الخدمة
اتصل بنا
إخلاء مسؤولية
Aletihad English
جميع الحقوق محفوظة لمركز الاتحاد للأخبار 2025©