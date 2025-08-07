الخميس 7 أغسطس 2025 أبوظبي الإمارات
دبي °C
الشارقة °C
العين °C
عجمان °C
رأس الخيمة°C
الفجيرة°C
أم القيوين°C
مواقيت الصلاة
الفجر
الظهر
العصر
المغرب
العشاء
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أخبار اقتصادية أسواق أسهم عملات سلع
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أخبار اقتصادية أسواق أسهم عملات سلع
أبرز الأخبار
عدد اليوم
عدد اليوم
الترفيه

الشهر الماضي ثالث أكثر شهور يوليو حرارة على الأرض

الشهر الماضي ثالث أكثر شهور يوليو حرارة على الأرض
7 أغسطس 2025 09:34

قال علماء، اليوم الخميس، إن شهر يوليو الماضي كان ثالث أكثر شهور يوليو حرارة على الأرض منذ بدء التسجيل على مستوى العالم، إذ بلغت الحرارة في تركيا مستوى قياسيا عند 50.5 درجة مئوية.

واستمر الشهر الماضي في الاتجاه نحو الظروف المناخية المتطرفة التي يعزوها العلماء إلى ظاهرة الاحتباس الحراري الناجمة عن أنشطة الإنسان، على الرغم من وجود توقف للكوكب في بلوغ درجات حرارة قياسية.

ووفقا لهيئة كوبرنيكوس لتغير المناخ التابعة للاتحاد الأوروبي، فقد بلغ متوسط درجة حرارة الهواء السطحي العالمية 16.68 درجة مئوية في يوليو الماضي، وهو ما يزيد بمقدار 0.45 درجة مئوية على متوسط درجات الحرارة للشهر في الفترة بين عامي 1991-2020.

أخبار ذات صلة
جبل الحبن بالفجيرة يسجل أدنى درجة حرارة في الإمارات
الطقس غداً صحو إلى غائم جزئياً

وقال كارلو بونتيمبو مدير هيئة كوبرنيكوس، إنه بعد مرور عامين من تسجيل أعلى درجات الحرارة لشهر يوليو، انتهت أحدث سلسلة للمستويات القياسية لدرجات الحرارة العالمية، في الوقت الحالي.

وأضاف أن هذا لا يعني أن تغير المناخ توقف، ما زلنا نشهد آثار ارتفاع درجة حرارة العالم في وقائع مثل الحرارة الشديدة والفيضانات الكارثية خلال يوليو.

المصدر: وام
الحرارة
درجات الحرارة
آخر الأخبار
سون: لوس أنجلوس لم يكن خياري الأول!
الرياضة
سون: لوس أنجلوس لم يكن خياري الأول!
اليوم 11:09
الدوري المصري يعود بمواجهات منتظرة لفرسان القمة
الرياضة
الدوري المصري يعود بمواجهات منتظرة لفرسان القمة
اليوم 10:58
الفحص الطبي يحسم مصير جويساند من الانتقال إلى أستون فيلا
الرياضة
الفحص الطبي يحسم مصير جويساند من الانتقال إلى أستون فيلا
اليوم 10:55
«بن سليم» يرحب بتعيين «أور» أستاذة زائرة في جامعة «دولي السيارات»
الرياضة
«بن سليم» يرحب بتعيين «أور» أستاذة زائرة في جامعة «دولي السيارات»
اليوم 10:52
ثاني القمزي يختتم مسيرته الأسطورية مع «زوارق الفورمولا1»
الرياضة
ثاني القمزي يختتم مسيرته الأسطورية مع «زوارق الفورمولا1»
اليوم 10:49
للاشتراك بالنشرة الإخبارية
علوم الدار
الأخبار العالمية
اقتصاد
الرياضة
وجهات نظر
الترفيه
التعليم والمعرفة
فيديو
إنفوجراف
قصة صورة
كاريكاتير
برامج
عن الاتحاد
بيان الخصوصية
شروط الخدمة
اتصل بنا
إخلاء مسؤولية
Aletihad English
جميع الحقوق محفوظة لمركز الاتحاد للأخبار 2025©