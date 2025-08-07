الخميس 7 أغسطس 2025 أبوظبي الإمارات
يوليو الماضي أشد شهر حرارة على الأرض مطلقا

7 أغسطس 2025 17:46

يوليو الماضي أشد شهر حرارة على الأرض مطلقا
قالت خدمة "كوبرنيكوس" الأوروبية لتغير المناخ، اليوم الخميس، إن العالم شهد أشد ثالث شهر يوليو حرارة مسجل العام الجاري، بعد عامين متتالين عندما تجاوزت درجات الحرارة السجلات السابقة.    
ورغم انخفاض متوسط درجة الحرارة العالمية بشكل طفيف، قال العلماء إن درجات الحرارة الشديدة، بما في ذلك الحر والفيضانات المميتة، استمرت في يوليو.
وقال كارلو بونتيمبو، مدير خدمة كوبرنيكوس "بعد عامين من أشد يوليو حرارة على الإطلاق، انتهت آخر سلسلة من درجات الحرارة العالمية القياسية حتى الآن. ولكن هذا لا يعني أن تغير المناخ توقف. مازلنا نشهد تأثير ارتفاع درجة حرارة الأرض".  
وقالت الوكالة التابعة للاتحاد الأوروبي إن من المتوقع تسجيل درجات حرارة جديدة وحدوث تقلبات مناخية شديدة أكثر إذا لم يتم خفض تركيزات انبعاثات غازات الدفيئة.
وقالت خدمة كوبرنيكوس للتغير المناخي إن متوسط درجة حرارة سطح الأرض الشهر الماضي كانت أعلى بواقع 1,25 درجة مئوية فوق مستويات فترة ما قبل الثورة الصناعية (1859 - 1900).

المصدر: د ب أ
