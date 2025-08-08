«ويليامز» تودع «سينسيناتي للتنس» بعد غياب طويل!

سينسيناتي (د ب أ)

ودعت الأميركية فينوس ويليامز، منافسات فردي السيدات من بطولة سينسيناتي للتنس، عقب خسارتها أمام الإسبانية جيسيكا بوزاس في الدور الأول من البطولة. وكانت فينوس ويليامز قد غابت عن عالم التنس لمدة 16 شهراً، قبل أن تعود للمشاركة في بطولة واشنطن، كما أنها تلقت دعوة للمشاركة في منافسات زوجي المختلط ببطولة أميركا المفتوحة للتنس والتي تنطلق يوم 24 من الشهر الجاري. وخسرت ويليامز أمام بوزاس بمجموعتين دون رد بواقع 6/4 و6/4، لتودع المنافسات من الدور الثاني. وسبق لويليامز أن حققت 22 بطولة (جراند سلام) منها سبع بطولات في منافسات الفردي و13 بطولة في زوجي السيدات وبطولتين في الزوجي المختلط. كما تأهلت التشيكية ماركيتا فوندروسوفا إلى الدور الثاني، وذلك بعد فوزها على الرومانية جاكلين كريستيان بمجموعتين دون رد، بواقع 3/6 و1/6، فيما بلغت المكسيكية ريناتا زارازوا الدور ذاته بعد فوزها على الكازاخية يوليا بونتسيفا بمجموعتين مقابل واحدة بواقع 6/3 و4/6 و2/6. وكانت الألمانية لورا سيجموند قد ودعت منافسات فردي السيدات بالبطولة من الدور الأول أيضاً، وذلك عقب خسارتها أمام الروسية أنستازيا بوتابوفا بمجموعتين دون رد. وتغلبت بوتابوفا على منافستها بواقع 4/6 و4/6 لتتأهل للدور الثاني، فيما ودعت سيجموند، التي تأهلت لدور الثمانية في بطولتي ويمبلدون وفرنسا المفتوحة في 2020 و2025 على الترتيب، البطولة من الدور الأول. وصعدت الأسترالية مايا جوينت إلى الدور الثاني، وذلك بعد فوزها على البلجيكية جريت مينين. وتغلبت جوينت على منافستها بمجموعتين دون رد بواقع 2/6 و3/6. من جانبها تأهلت الرومانية سورانا كريستيا إلى الدور الثاني، بعد فوزها على الكرواتية دونا فيكتش بمجموعتين مقابل واحدة. وفازت كريستيا 1/6 في المجموعة الأولى، لكن اللاعبة الكرواتية أنهت المجموعة الثانية لصالحها بنتيجة 4/6، قبل أن تنجح اللاعبة الرومانية في الفوز بالمجموعة الثالثة 3/6 لتحسم المباراة لصالحها وتبلغ الدور الثاني.