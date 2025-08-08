الجمعة 8 أغسطس 2025 أبوظبي الإمارات
دبي °C
الشارقة °C
العين °C
عجمان °C
رأس الخيمة°C
الفجيرة°C
أم القيوين°C
مواقيت الصلاة
الفجر
الظهر
العصر
المغرب
العشاء
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أخبار اقتصادية أسواق أسهم عملات سلع
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أخبار اقتصادية أسواق أسهم عملات سلع
أبرز الأخبار
عدد اليوم
عدد اليوم
الترفيه

علماء يطورون كبسولة للكشف المبكر عن سرطان المريء

علماء يطورون كبسولة للكشف المبكر عن سرطان المريء
8 أغسطس 2025 09:23

 تمكن فريق من العلماء من تطوير كبسولة تنظيرية صغيرة، للكشف المبكر عن سرطان المريء، ما قد يغني عن أخذ الخزعات أو إجراء الجراحة التنظيرية.
وذكرت مجلة "Nature Biomedical Engineering"، أن الكبسولة التي طورها العلماء تتميز بحجمها الصغير، إذ يبلغ قطرها 12.5 ملم فقط، ويمكن ابتلاعها ثم استعادتها بعد عملية التنظير.
ورغم حجمها الصغير فإن الكبسولة مزودة بتقنيات تصوير مزدوجة متكاملة، حيث جهزت بتقنية التصوير المقطعي البصري المترابط (OCT) التي تتيح رصد بنية النسيج المخاطي للمريء بدقة ميكرومترية، بالإضافة إلى تقنية الفحص المجهري البصري الصوتي، التي تُستخدم لرسم خريطة للشبكة الوعائية لأنسجة المريء حتى عمق 1.5 ملم، اعتمادًا على امتصاص الهيموغلوبين للضوء.
وتقوم الكبسولة بمسح كامل لمحيط المريء بزاوية 360 درجة وبدقة عالية جدًا.
وقد أظهرت التجارب أن الكبسولة تتمتع بقدرة عالية على التمييز بين الأنسجة السليمة، وحالات التحول النسيجي، وتغاير التنسج، والمراحل المبكرة من سرطان المريء، بدقة تصل إلى 91%.ويشير مطورو الكبسولة إلى أن هذه التقنية قد تصبح بديلا واعدا عن الخزعات الجراحية المؤلمة للكشف عن سرطان المريء، إلا أن استخدامها على نطاق واسع ما زال يتطلب إجراء المزيد من التجارب، مع إمكانية تطبيقها دون الحاجة لتخدير المريض.

أخبار ذات صلة
كبسولة تلتحم بمحطة الفضاء حاملة 4 أشخاص
المصدر: وام
سرطان الرئة
كبسولة
آخر الأخبار
زلزال
علوم الدار
"شبكة رصد الزلازل" تسجل هزة أرضية في السلع
اليوم 00:42
مفاجأة.. رونالدو مرشح لتولي تدريب منتخب البرتغال!
الرياضة
مفاجأة.. رونالدو مرشح لتولي تدريب منتخب البرتغال!
اليوم 09:32
مبوكو تبدد أحلام أوساكا وتخطف لقب كندا للتنس
الرياضة
مبوكو تبدد أحلام أوساكا وتخطف لقب كندا للتنس
اليوم 09:28
علماء يطورون كبسولة للكشف المبكر عن سرطان المريء
الترفيه
علماء يطورون كبسولة للكشف المبكر عن سرطان المريء
اليوم 09:23
كوريا الشمالية تؤكد حقها في استكشاف الفضاء
الأخبار العالمية
كوريا الشمالية تؤكد حقها في استكشاف الفضاء
اليوم 09:20
للاشتراك بالنشرة الإخبارية
علوم الدار
الأخبار العالمية
اقتصاد
الرياضة
وجهات نظر
الترفيه
التعليم والمعرفة
فيديو
إنفوجراف
قصة صورة
كاريكاتير
برامج
عن الاتحاد
بيان الخصوصية
شروط الخدمة
اتصل بنا
إخلاء مسؤولية
Aletihad English
جميع الحقوق محفوظة لمركز الاتحاد للأخبار 2025©